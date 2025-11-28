Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στο Περιστέρι – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο
Οι πυροσβέστες κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα
Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στο Περιστέρι. Η φωτιά κινητοποίησε την πυροσβεστική που έσπευσε στην oδό Οίτης και απεγκλώβισε με ασφάλεια ένα άτομο.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται.
