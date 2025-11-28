Πυρκαγιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στο Περιστέρι – Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στο Περιστέρι. Η φωτιά κινητοποίησε την πυροσβεστική που έσπευσε στην oδό Οίτης και απεγκλώβισε με ασφάλεια ένα άτομο.

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται.


