Ανατόλια American University - Νέα εποχή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη
«Η μεταρρύθμιση ανοίγει νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι πλέον μπορούν να αποκτήσουν εκπαίδευση διεθνούς προτύπου χωρίς να αναζητήσουν λύσεις στο εξωτερικό», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ανατόλια, Πάνος Βλάχος
Όταν στις 29 Αυγούστου 2025 το Anatolia American University έλαβε επίσημα την άδεια να λειτουργήσει στην Ελλάδα ως μη κερδοσκοπικό, μη κρατικό πανεπιστήμιο – μαζί με τρία ακόμη Ν.Π.Π.Ε. - προσφέροντας πτυχία ισότιμα και αντίστοιχα με εκείνα των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων, σηματοδοτήθηκε μία ιστορική καμπή για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.
Παράλληλα, εκτιμά ότι η συνύπαρξη ιδιωτικών και δημοσίων πανεπιστημίων θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της χώρας και θα καταστήσει την Ελλάδα ελκυστικό εκπαιδευτικό προορισμό.
«Η αδειοδότηση του πανεπιστημίου του Ανατόλια ήρθε να ικανοποιήσει το διαχρονικό στόχο των Εφόρων του, που συνοψίζεται όχι μόνο στην προσφορά νέων εκπαιδευτικών δυνατοτήτων αλλά και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο προσέλκυσης ξένων φοιτητών και φοιτητριών καθώς και στην ανάσχεση του κύματος φυγής Ελλήνων νέων στο εξωτερικό για σπουδές».
Η Θεσσαλονίκη – ήδη πόλη με έντονη φοιτητική ζωή – θεωρείται ιδανικό περιβάλλον για περαιτέρω ανάπτυξη. Σύμφωνα με στοιχεία του ιδρύματος, «μόνο την τελευταία δεκαετία οι Αμερικανοί φοιτητές που φοίτησαν στο κολλέγιο του Ανατόλια (ACT) έχουν αφήσει στην τοπική οικονομία πάνω από 100 εκατ. ευρώ.
Η έλευση ξένων φοιτητών ενισχύει τον διεθνή ρόλο της πόλης και της χώρας, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί μια σταδιακή τάση “brain gain”», σύμφωνα με τον κ.Βλάχο.
Πράγματι, μεταξύ των στρατηγικών στόχων του εγχειρήματος περιλαμβάνεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων, όπως και η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της τεχνογνωσίας, που θα παραχθεί.
Ιστορική διαδρομή και αμερικανικό DNAΤο Ανατόλια ιδρύθηκε το 1894 στη Μυρσιφούντα της Μικράς Ασίας ως αμερικανικό πανεπιστήμιο. Μετά τις καταστροφές του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τη Μικρασιατική Καταστροφή, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1924, με παρότρυνση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ξεκίνησε με 13 προσφυγόπουλα στη Χαριλάου, εξελίχθηκε σε κορυφαίο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το κολλέγιο ACT αποτέλεσε το πρώτο βήμα πανεπιστημιακής βαθμίδας. Η ίδρυση του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ανατόλια θεωρείται η ολοκλήρωση μιας πορείας ενός αιώνα.
Το ίδρυμα διατηρεί πλήρες στάτους πανεπιστημίου στις ΗΠΑ και λειτουργεί με τη φιλοσοφία του αμερικανικού liberal arts education.
Το πανεπιστήμιο έχει πιστοποιηθεί για το σύνολο των προγραμμάτων του: επτά προπτυχιακά, τα οποία προσφέρονται τόσο σε τετραετείς φοιτητές όσο και σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Η νομοθεσία έχει ήδη ρυθμίσει ζητήματα βίζας και αδειών παραμονής, διευκολύνοντας την προσέλκυση φοιτητών από Βαλκάνια, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και ΗΠΑ.
Στόχος είναι ένα ισορροπημένο μίγμα Ελλήνων και ξένων φοιτητών – σήμερα, προέρχονται από 23 χώρες με τις κυριότερες να είναι η Ελλάδα, οι ΗΠΑ, η Σερβία, η Β.Μακεδονία και η Βουλγαρία. Σημειώνεται, ότι δίνονται ειδικά κίνητρα για όσους προέρχονται από την ελληνική επαρχία, με μείωση διδάκτρων κατά 30%.
Παραδείγματα συνεργασιών, όπως το κοινό πρόγραμμα αρχαιολογικών ανασκαφών με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αναδεικνύουν – σύμφωνα με το ίδρυμα – τη δυνατότητα ουσιαστικής συνεισφοράς στη διεθνή παρουσία της ελληνικής εκπαίδευσης.
Η αποστολή του ιδρύματος εστιάζει στην προσβασιμότητα, την πολυπολιτισμικότητα, την ασφάλεια των φοιτητών και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας.
Η φοιτητική μέριμνα περιλαμβάνει στέγαση – με έξι κτήρια στο κέντρο της πόλης, ξενοδοχεία και διαμερίσματα –, ολοκληρωμένη υποστήριξη για διαδικασίες βίζας και εγγράφων, καθώς και ψυχολογική και ιατρική κάλυψη.
Το αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το αμερικανικό μοντέλο, με έμφαση στην κριτική σκέψη, την αναλυτική ικανότητα, την ομαδική εργασία και τη βιωματική διδασκαλία.
Οι μικρές τάξεις – κατά μέσο όρο λιγότεροι από 20 φοιτητές – επιτρέπουν στενή καθοδήγηση, ενώ οι βιβλιοθήκες και οι ερευνητικές υποδομές, όπως η Bissell Library, συγκαταλέγονται στις πιο σύγχρονες της ΝΑ Ευρώπης.
Το άμεσο επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση και έγκριση τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, κυρίως σε τομείς όπως οι ανθρωπιστικές σπουδές, η διοίκηση επιχειρήσεων και ο τουρισμός.
Το ίδρυμα σχεδιάζει επέκταση της ερευνητικής του δραστηριότητας, αξιοποιώντας για πρώτη φορά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και ενισχύοντας τη διασύνδεση με την αγορά.
Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ και η ανέγερση τεσσάρων νέων κτηρίων στον χώρο των 80 στρεμμάτων.
«Χαίρομαι πολύ που ήρθα στη Θεσσαλονίκη – οι άνθρωποι είναι ζεστοί και φιλόξενοι. Είναι μια ζωντανή πόλη. Θεωρώ ότι έκανα μια πολύ καλή επιλογή», αναφέρει, τονίζοντας ότι η προσαρμογή του ήταν εύκολη.
Η Δέσποινα Γιαννακιτσίδου από τη Θεσσαλονίκη είχε μπροστά της μια εντελώς διαφορετική διαδρομή. Αφού έδωσε πανελλήνιες και πέρασε σε τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναζητούσε έναν τρόπο να σπουδάσει αυτό που πραγματικά ήθελε.
«Δεν κατάφερα να περάσω Ιατρική και επέλεξα την Ψυχολογία στο Ανατόλια – δεν με ενδιέφερε να φοιτήσω στο πανεπιστήμιο που είχα περάσει, άλλωστε όταν σπουδάζεις αυτό που αγαπάς γίνεσαι και καλύτερος επαγγελματίας», λέει για να προσθέσει:
«Αν δεν είχε γίνει πανεπιστήμιο το Ανατόλια, θα πηγαίναμε στη Βουλγαρία για Ιατρική. Τα έξοδα για μια άλλη πόλη ή για το εξωτερικό είναι σχεδόν τα ίδια». Σήμερα σπουδάζει με υποτροφία 40%.
Για την Ελένη, με καταγωγή από ΗΠΑ και Βόρεια Μακεδονία, η επιλογή ξεκίνησε από την πόλη: «Πρώτα επέλεξα τη Θεσσαλονίκη σαν φοιτητούπολη και μετά το Ανατόλια». Εκείνο που καθόρισε την απόφασή της, όπως εξηγεί, ήταν το εκπαιδευτικό μοντέλο: «Το σύστημα είναι όπως στην Αμερική. Κατάλαβα ότι εδώ θα λάβω μια ευρύτερη παιδεία».
Η πολυπολιτισμικότητα λειτούργησε επίσης ως κίνητρο: «Πάντα μεγάλωνα σε περιβάλλοντα με διαφορετικές εθνικότητες. Χάρηκα που θα το ξαναζούσα εδώ».
«Οι τάξεις είναι πολύ μικρές, κάτι που βοηθάει πολύ». Η Δέσποινα, που προέρχεται από δημόσιο σχολείο, διαπιστώνει μεγάλη διαφορά: «Η διδασκαλία είναι εντελώς διαφορετική. Ο τρόπος με τον οποίο είμαστε εδώ… εμένα μου ταιριάζει».
Η Κέιτι Πάρις, τριτοετής φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών από το American University στην Ουάσινγκτον, βρίσκεται για ένα εξάμηνο στη Θεσσαλονίκη με υποτροφία Gilmore.
«Η δομή του προγράμματος και ο τρόπος διδασκαλίας είναι γνήσια αμερικάνικα», σημειώνει. Παράλληλα, η διεθνής σύνθεση των σπουδαστών την βοηθά στο αντικείμενό της:
«Συναντώ πολλούς φοιτητές από βαλκανικές χώρες – αυτό με βοηθά να κατανοήσω καλύτερα τις πολιτικές επιστήμες».
«Ήθελα να εντρυφήσω στην κουλτούρα. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ αυθεντική, όχι τουριστική», λέει. Τον εντυπωσίασε και το campus: «Είναι όπως στην Αμερική, απλώς πιο μικρό». Για τον Νικ, η πόλη προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες: «Έχει πολλά να προσφέρει – γκαλερί τέχνης, εύκολη σύνδεση με κόσμο, καινούριους φίλους».
Οι φοιτητές βλέπουν τη φοίτηση στο Ανατόλια ως βήμα για το μέλλον τους. Η Δέσποινα σχεδιάζει να συνεχίσει με μεταπτυχιακά στην Κυβερνοψυχολογία και τη Νευροψυχολογία. «Τώρα πλέον μπορώ να κάνω μάστερ και σε δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως στο ΕΚΠΑ», λέει.
Ο Πάτρικ ενδιαφέρεται για την εφοδιαστική αλυσίδα και θεωρεί ότι το διεθνές περιβάλλον της Θεσσαλονίκης αποτελεί ιδανική αρχή: «Με ενδιαφέρει να εκτεθώ σε διαφορετικές κουλτούρες. Θα σκεφτόμουν να επιστρέψω για μεταπτυχιακό».
Διακυβέρνηση και κοινωνική αποστολήΤο Ανατόλια διοικείται από board of trustees – Αμερικανούς κυρίως φιλανθρώπους που δεν αμείβονται – και δεν λαμβάνει κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Τα έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά από δίδακτρα και δωρεές ενώ το 30% των εσόδων κατευθύνεται σε υποτροφίες, ποσοστό τριπλάσιο από το ελάχιστο που ορίζει ο νόμος.
Διεθνείς πιστοποιήσεις και υψηλές ακαδημαϊκές προδιαγραφέςΤο Anatolia American University - U.L.E. είναι πιστοποιημένο στις ΗΠΑ από την NECHE, την επιτροπή που διαπιστεύει πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Yale, ενώ τα ευρωπαϊκά του προγράμματα πιστοποιούνται από το The Open University του Ηνωμένου Βασιλείου.
Μελλοντική ανάπτυξη – νέα προγράμματα και έρευναΣτα επόμενα 3–5 χρόνια αναμένεται σταδιακή διεύρυνση των ακαδημαϊκών αντικειμένων, χωρίς υπερβολική αύξηση του μεγέθους του πανεπιστημίου.
Πιστοποιημένα ΠρογράμματαΤα πλήρως αναγνωρισμένα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών αφορούν στις ακόλουθες σχολές:
