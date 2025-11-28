Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Κεραυνός έπεσε κοντά στο στρατόπεδο του Μεσολογγίου - Στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους 4 φαντάροι
Οι τρεις φαντάροι πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ένας παραμένει εκεί
Κεραυνός έπεσε κοντά στο στρατόπεδο του Μεσολογγίου το πρωί της Παρασκευής (28/11) και είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν τέσσερις φαντάροι στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι τέσσερις φαντάροι φοβήθηκαν από τον κεραυνό και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.
Οι τρεις πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ένας παραμένει για προληπτικούς λόγους.
