Συναγερμός για τον HIV: «Σιωπηλή» κρίση με τις μισές διαγνώσεις να γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση
Συναγερμός για τον HIV: «Σιωπηλή» κρίση με τις μισές διαγνώσεις να γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση
Οι αρμόδιοι του ΠΟΥ και του ECDC προειδοποιούν ότι σχεδόν οι μισές διαγνώσεις γίνονται με μεγάλη καθυστέρηση - Τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο ιός, αλλά και το στίγμα και η άγνοια
Μία αθέατη αλλά σοβαρή υγειονομική κρίση εξελίσσεται στην Ευρώπη: Ο ιός HIV συνεχίζει να διαγιγνώσκεται αργά σε περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους που ζουν με τον ιό, υπονομεύοντας τη μάχη κατά του AIDS και θέτοντας σε κίνδυνο έναν φαινομενικά εφικτό στόχο — την εξάλειψή του ως απειλή για τη Δημόσια Υγεία έως το 2030.
Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το 2024, ενόψει της 1ης Δεκεμβρίου που τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα κατά του HIV/AIDS περισσότερο από το 54% των νέων διαγνώσεων HIV στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκαν σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Αυτό σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν έλαβαν έγκαιρα τη σωτήρια αντιρετροϊκή αγωγή — γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης AIDS, θανάτου και μετάδοσης του ιού σε άλλους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Το παρελθόν στις ερωτικές ταινίες κόστισε τον τίτλο της δυνατότερης γυναίκας στην Αμερικανίδα που... ξέχασε να πει ότι γεννήθηκε άνδρας
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το 2024, ενόψει της 1ης Δεκεμβρίου που τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα κατά του HIV/AIDS περισσότερο από το 54% των νέων διαγνώσεων HIV στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκαν σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Αυτό σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν έλαβαν έγκαιρα τη σωτήρια αντιρετροϊκή αγωγή — γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης AIDS, θανάτου και μετάδοσης του ιού σε άλλους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Το παρελθόν στις ερωτικές ταινίες κόστισε τον τίτλο της δυνατότερης γυναίκας στην Αμερικανίδα που... ξέχασε να πει ότι γεννήθηκε άνδρας
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμπα ισοπαλία του ΠΑΟΚ με Μπραν - Δείτε τα γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα