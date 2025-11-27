HIV: Περισσότερα από 21.000 περιστατικά στην Ελλάδα

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α) διοργανώνει και φέτος το ετήσιο συνέδριο της, από 28-30/11/25, με στόχο τόσο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για τις σύγχρονες εξελίξεις πάνω σε θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης, όσο και την ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την επιστήμη, την κοινωνία και τους ασθενείς μας.Οι πρόοδοι στο πεδίο της HIV λοίμωξης/AIDS είναι συνεχείς και εντυπωσιακές, με την βελτιστοποίηση της αντιρετροϊκής αγωγής, την εφαρμογή της προφύλαξης πριν από την έκθεση (PreP), την ενσωμάτωση του U=U (μη ανιχνεύσιμο ισούται με μη μεταδοτικό), κλπ. Παράλληλα τα προβλήματα παραμένουν σε σχέση με την ένταξη των ευάλωτων ασθενών στη φροντίδα υγείας, την εξάλειψη του στίγματος, την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και την επίτευξη των στόχων του UNAIDS σχετικά με την εξάλειψη της νόσου.Διαβάστε περισσότερα στο