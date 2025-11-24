HIV: Καθυστερημένη η διάγνωση για το 52% των περιστατικών – Ζητούμενο η πρόληψη
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη θεραπεία αποτελούν βασικούς πυλώνες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και δωρεάν ελέγχου σε όλη τη χώρα
H 1η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του HIV.
Το φετινό μήνυμα του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS (UNAIDS) για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS είναι «Overcoming disruption, transforming the AIDS response» και σχετίζεται με τις περικοπές της διεθνούς χρηματοδότησης προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του AIDS και τις συνέπειες που θα επιφέρουν σε παγκόσμια κλίμακα. Tο UNAIDS προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ανταπόκριση στην επιδημία απειλείται από την μειωμένη χρηματοδότηση, τον περιορισμό των προγραμμάτων πρόληψης και την θέσπιση νόμων που ποινικοποιούν συγκεκριμένες, ευάλωτες στον HIV ομάδες πληθυσμού, δυσχεραίνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες σχετιζόμενες με τον HIV. Για το λόγο αυτό, καλεί όλες τις χώρες να επανεξετάσουν τις πολιτικές και τη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση του HIV και να συνεργαστούν, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να υπάρξει μια συντονισμένη απόκριση που θα μας φέρει πιο κοντά στο στόχο της εξάλειψης της επιδημίας.
