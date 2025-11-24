HIV: Καθυστερημένη η διάγνωση για το 52% των περιστατικών – Ζητούμενο η πρόληψη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη θεραπεία αποτελούν βασικούς πυλώνες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και δωρεάν ελέγχου σε όλη τη χώρα