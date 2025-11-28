ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Αποδοκιμασίες από κόσμο που την περίμενε

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά έφτασε λίγο πριν τις 8 το πρωί η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη τοποθέτησή της η 46χρονη δήλωσε συντετριμμένη.

«Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας», είπε στον ΑΝΤ1.

«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.

Η Adel χτυπά με καταιγίδες και χαλάζι και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Live η πορεία της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο

Νεκρή η 20χρονη εθνοφρουρός που δέχθηκε επίθεση από Αφγανό στην Ουάσινγκτον - Σε κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφός της

Αποκλειστικότητα τέλος: Ποια διάσημα ζευγάρια συμφώνησαν να φέρουν και τρίτο πρόσωπο στο κρεβάτι τους
