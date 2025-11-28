Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Αποδοκιμασίες από κόσμο που την περίμενε
Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά έφτασε λίγο πριν τις 8 το πρωί η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.
Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο.
Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή της:
Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη τοποθέτησή της η 46χρονη δήλωσε συντετριμμένη.
«Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας», είπε στον ΑΝΤ1.
«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.
«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.
