Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο, μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό, λέει τώρα η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα
Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο, μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό, λέει τώρα η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα
«Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» δήλωσε ενόψει της απολογίας της την Παρασκευή
Συντετριμμένη δηλώνει στην πρώτη τοποθέτησή της η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.
Σε δήλωση της στον ΑΝΤ1 υποστηρίζει, επίσης, ότι «μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας».
«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.
«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.
Όπως έγραψε χθες το protothema.gr λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, η 46χρονη, θέλοντας να δημιουργήσει άλλοθι φέρεται να έστειλε μήνυμα στο κινητό της πεθεράς της στο οποίο την αποκαλούσε «μαμά» και έγραφε «μαμά είσαι καλά;».
Μετά την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών διαπιστώθηκε πως το μήνυμα είχε στείλει η 46χρονη δράστιδα.
Μάλιστα, φέρεται να έλεγε στο οικείο περιβάλλον της πως το μοιραίο πρωινό είχε κοπεί το ρεύμα για κάποιες ώρες. Όπως είχε ισχυριστεί η ίδια είχε περάσει τη νύχτα στο σπίτι της ενώ ο σύζυγός της έλειπε για να εργαστεί.
Σε δήλωση της στον ΑΝΤ1 υποστηρίζει, επίσης, ότι «μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας».
«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.
«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.
Οι κινήσεις της για να δημιουργήσει άλλοθι
Όπως έγραψε χθες το protothema.gr λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, η 46χρονη, θέλοντας να δημιουργήσει άλλοθι φέρεται να έστειλε μήνυμα στο κινητό της πεθεράς της στο οποίο την αποκαλούσε «μαμά» και έγραφε «μαμά είσαι καλά;».
Μετά την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών διαπιστώθηκε πως το μήνυμα είχε στείλει η 46χρονη δράστιδα.
«Κόπηκε το ρεύμα»Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, η 46χρονη νύφη του θύματος φέρεται να έκλεισε προσωρινά τις κάμερες τα ξημερώματα της δολοφονίας και στο δικό της σπίτι προκειμένου να μη διαπιστωθεί από τις Αρχές η ώρα που έφυγε και επέστρεψε στην οικία της.
Μάλιστα, φέρεται να έλεγε στο οικείο περιβάλλον της πως το μοιραίο πρωινό είχε κοπεί το ρεύμα για κάποιες ώρες. Όπως είχε ισχυριστεί η ίδια είχε περάσει τη νύχτα στο σπίτι της ενώ ο σύζυγός της έλειπε για να εργαστεί.
«Η 75χρονη βρέθηκε σκεπασμένη με κουβέρτα»Κι ενώ η 46χρονη είχε στήσει το σκηνικό του εγκλήματος με τρόπο που να παραπέμπει σε ληστεία, έσπευσε να σκεπάσει το θύμα με κουβέρτα αφήνοντας την πεθερά της να ξεψυχήσει μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η άγρια δολοφονία διαπράχθηκε στο υπνοδωμάτιο του θύματος όπου και βρέθηκαν δύο συρτάρια ανοιχτά.
Ειδήσεις σήμερα:
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου Ραφαήλ ως ΕΠΟΠ εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη χειροβομβίδα στη Ρόδο - Ραγίζει καρδιές η νέα μαντινάδα του πατέρα του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα