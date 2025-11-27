Φονικό στη Σαλαμίνα: Η πιο σκληρή στιγμή είναι να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλάει για τη ζωή της, λέει η κόρη της 75χρονης
Η γυναίκα μίλησε για «οργανωμένο έγκλημα» από τη νύφη της και τόνισε ότι η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί όρθια
Τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένειά της περιέγραψε η κόρη της 75χρονης η οποία δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της.
Η κόρη της 75χρονης περιέγραψε τη δολοφονία της μητέρας της ως ένα χτύπημα που έχει διαλύσει την οικογένεια: «Ο αδερφός μου είναι και αυτός θύμα σε αυτήν την υπόθεση και περνάει πάρα πολύ δύσκολα» δήλωσε στο Mega.
Παράλληλα, τόνισε ότι η σημερινή ημέρα ήταν από τις πιο δύσκολες, καθώς ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των ηχητικών ντοκουμέντων από τα τελευταία λόγια της μητέρας της: «Σήμερα είναι μία δύσκολη ημέρα. Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά. Όσο κι αν προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη... αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε. Να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλάει για τη ζωή της».
Όπως πρόσθεσε, η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί όρθια: «Θέλουμε να παλέψουμε για τα παιδιά μας, να τους δείξουμε τι πραγματικά έχει αξία. Αυτή κατέστρεψε τη ζωή τη δική της και όλων μας. Είναι λεπτή αυτή η γραμμή που την ξεπερνάς και φτάνεις στην άλλη άκρη».
Αναφερόμενη στη στάση της δράστιδος, η κόρη της 75χρονης τόνισε: «Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα την Τετάρτη πριν τη συλλάβουν. (…) Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει. Από πού να ζητήσει συγγνώμη; Από τη μάνα μου που είναι στο χώμα με αυτόν τον τρόπο; Δεν θα παραδινόταν άμα δεν την είχαν πιάσει».
Η ίδια υποστήριξε πως πίσω από το έγκλημα υπήρχε προσωπικό κίνητρο: «Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα γιατί αν ήθελε να την κλέψει τη μάνα μου, την έκλεβε και πρωί». Καταλήγοντας, χαρακτήρισε τη δολοφονία ως ένα καλά «οργανωμένο έγκλημα».
