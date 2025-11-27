ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Καλαμάτα: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Διάρρηξη Καλαμάτα Κοσμηματοπωλείο

Καλαμάτα: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης - Δείτε βίντεο

Οι δράστες άνοιξαν τρύπα στο ρολό ασφαλείας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαξαν κοσμήματα αξίας 40.000

Καλαμάτα: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Αιπύτου.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dejovozpy59d)

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews, οι δράστες εμφανίστηκαν στις 02:50 και χρησιμοποιώντας ειδικό εργαλείο, έκοψαν το εξωτερικό μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Μέσα σε δέκα λεπτά,  άνοιξαν τρύπα στο κάτω μέρος του ρολού και κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Αμέσως μετά έσπασαν τη βιτρίνα του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουν τον συναγερμό. Οι δύο από τους τρεις εισέβαλαν στο εσωτερικό, όπου παρέμειναν μόλις για 20 δευτερόλεπτα, αρπάζοντας όσα κοσμήματα μπόρεσαν.

Ο τρίτος συνεργός κρατούσε τσίλιες έξω από το κατάστημα. Στη συνέχεια οι τρεις άνδρες εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αξία των κλοπιμαίων κάνουν λόγο για 30.000–40.000 ευρώ. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους, ενώ τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη εγκληματικότητα σε κατοικίες και καταστήματα της περιοχής.


Ειδήσεις σήμερα:

«Είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσαν η μητέρα και ο αδερφός του 19χρονου που σκοτώθηκε σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική

WSJ: Το μυστικό σχέδιο της Γερμανίας για πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία - Μεταφορά έως και 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στα ανατολικά

Καβγάς της Κωνσταντοπούλου στην ΕΡΤ για τον Ουγγαρέζο και τον Άδωνι: «Με ειρωνεύεστε;» - «Ναι, μου έδωσε εντολή ο Πάπας πριν φύγει από Ιταλία»
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης