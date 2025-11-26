Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Πρέσπα
Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων
Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε, λίγη ώρα μετά τις 19:00, στην εθνική οδό Φλώρινας- Αγίου Γερμανού Πρεσπών, στο ύψος της κοινότητας Πλατέος.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.
Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες στην περιοχή. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας.
