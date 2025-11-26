ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Εισαγγελέας προτείνει την ενοχή 14 κατηγορουμένων - «Ήθελα να κάνω κέντρο ευ ζην» είπε ηθοποιός που απολογήθηκε



Απίστευτες δικαιολογίες

σήμερα

Ακολούθησαν οι απολογίες των κατηγορουμένων που βρέθηκαν σήμερα στο δικαστήριο. Αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε στο δικαστήριο ο δεύτερος κατηγορούμενος που βρισκόταν σήμερα στη δικαστική αίθουσα και ο οποίος δήλωσε ηθοποιός στο επάγγελμα. Ο εν λόγω κατηγορούμενος εξηγώντας πως ενεπλάκη στην υπόθεση, υποστήριξε μεταξύ άλλων:«Είμαι ηθοποιός, έπαιζα σε σειρά στο Open, έχω βραβεύσεις ως ηθοποιός είμαι πολυσχιδής προσωπικότητα. Το όνειρο μου πολλά χρόνια ήταν να κάνω ένα κέντρο αγροτουρισμό. Είχα κάνει έρευνα γι’ αυτό για την καλλιέργεια πραγμάτων που υπάρχει έλλειψη. Εγώ είχα και δικά μου χωράφια με ελιές στη Σαλαμίνα, αν ήθελα να παίρνω λεφτά χωρίς να δουλέψω θα τα είχα δηλώσει. Δεν το έκανα. Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές να προωθούμε το ευ ζην. Είχα επισκεφθεί ανάλογα κέντρα. Το όραμα μου ήταν να δημιουργήσω ένα τέτοιο πράγμα. Ήθελα μεγάλη έκταση, και 1.000.000 στρέμματα θα τα ήθελα».Σε τι ενέργειες προχωρήσατε;Πήγα σε ένα κέντρο εδώ, ρώτησα τι να κάνω και με βοήθησαν. Μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά. Μόνος μου έβρισκα πολύ υψηλές τιμές ενώ εκεί μου βρήκαν πολύ φτηνά.Είδατε τις εκτάσεις;: Όχι, αλλά ρώτησα αν πληρούν τις προϋποθέσεις που ήθελα.ς: Δεν σας προβλημάτισε το χαμηλό μίσθωμα;Όχι, αντιθέτως χάρηκα που ήταν χαμηλό.Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως όλα έγιναν μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στον Πειραιά. «Μου έβαλαν 5.000 ευρώ. Μετά έμαθα περίεργα πράγματα και προσπάθησα να τα επιστρέψω. Μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να τα επιστρέψω. Δεν μπορούσα να βρω κανένα από αυτούς που με βοήθησαν για να ρωτήσω τι έχει γίνει. Πήγα στο δικηγόρο μου για να δω πως θα επιστρέψω τα χρήματα» είπε ακόμη.Είχε προηγηθεί η απολογία άλλου κατηγορούμενου, ο οποίος δήλωσε φοιτητής. «Είμαι φοιτητής. Το 2022-2023 ήρθε ένα χαρτί ότι είμαι ελεγχόμενος και δεν γνώριζα τίποτα. Ρώτησα τους δικούς μου τι έγινε και μου είπαν ότι μάλλον εκ παραδρομής ο παππούς που ήταν κτηνοτρόφος…» ανάφερε ο κατηγορούμενος.Τι έκανε ο παππούς; Η αίτηση που έγινε ήταν για αγρότες μικρής ηλικίας, πως αφορούσαν τον παππού σας;: Δεν γνωρίζω..λάθος του παππού; Του λογιστή; Του μελετητή;