OΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν περιουσίες για 250 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις - Δεν έχουν επιστραφεί χρήματα μέχρι τώρα
OΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν περιουσίες για 250 πρόσωπα για παράνομες επιδοτήσεις - Δεν έχουν επιστραφεί χρήματα μέχρι τώρα
Από τα 250 φυσικά πρόσωπα που έχουν δει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά τους στοιχεία να «παγώνουν», μόλις δέκα επικοινώνησαν με τις Αρχές ζητώντας διευκρινίσεις και από αυτούς κανείς δεν έχει μέχρι σήμερα επιστρέψει χρήματα
Η προσδοκία ήταν πως οι έλεγχοι της αστυνομίας στους 650.000 καταχωρισμένους στους καταλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΦΜ θα έπειθε ορισμένους να επιστρέψουν τα χρήματα των επιδοτήσεων που είχαν λάβει με ψευδείς δηλώσεις. Πέντε μήνες μετά, ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.
Σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύπτει η Καθημερινή, από την έναρξη της διαδικασίας έρευνας μέχρι σήμερα ο εποπτεύων την Οικονομική Αστυνομία εισαγγελέας έχει υπογράψει 250 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για ΑΦΜ που έχουν λάβει επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ.
Από τα 250 φυσικά πρόσωπα που έχουν δει τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία τους να «παγώνουν», μόλις δέκα επικοινώνησαν με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.
Από αυτούς, κανείς δεν έχει επιστρέψει χρήματα μέχρι σήμερα. Ενας από τους λόγους γι’ αυτό είναι η ισχύουσα νομοθεσία, που δεν επιτρέπει την παύση της ποινικής δίωξης των παραβατών που επιστρέφουν τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξαν. Ενδεχόμενο που είχαν αφήσει ανοιχτό αρμόδιοι αξιωματούχοι κατά την έναρξη της διαδικασίας ελέγχων.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύπτει η Καθημερινή, από την έναρξη της διαδικασίας έρευνας μέχρι σήμερα ο εποπτεύων την Οικονομική Αστυνομία εισαγγελέας έχει υπογράψει 250 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για ΑΦΜ που έχουν λάβει επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ.
Από τα 250 φυσικά πρόσωπα που έχουν δει τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία τους να «παγώνουν», μόλις δέκα επικοινώνησαν με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.
Από αυτούς, κανείς δεν έχει επιστρέψει χρήματα μέχρι σήμερα. Ενας από τους λόγους γι’ αυτό είναι η ισχύουσα νομοθεσία, που δεν επιτρέπει την παύση της ποινικής δίωξης των παραβατών που επιστρέφουν τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξαν. Ενδεχόμενο που είχαν αφήσει ανοιχτό αρμόδιοι αξιωματούχοι κατά την έναρξη της διαδικασίας ελέγχων.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα