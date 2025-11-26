Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 - Τι ισχύει για τους εργαζομένους τις Κυριακές
Το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων 2025 ανακοίνωσαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα λειτουργίας των καταστημάτων από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου. Το ωράριο, όπως επισημαίνεται, είναι ενδεικτικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει εντός των πλαισίων που προβλέπει η νομοθεσία.
Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία των καταστημάτων για τέσσερις Κυριακές μέσα σε έναν μήνα λόγω της εορταστικής περιόδου αλλά και της Black Friday.
Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως εξής:
-Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
-Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
-Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
-Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
-Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
-Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία των καταστημάτων για τέσσερις Κυριακές μέσα σε έναν μήνα λόγω της εορταστικής περιόδου αλλά και της Black Friday.
Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Ποιες ημέρες είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως εξής:
-Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
-Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
-Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
-Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
-Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
-Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
-Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
-Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
-Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
-Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
-Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
-Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
-Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
-Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
-Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
-Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ
-Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ
-30 Νοεμβρίου 2025
-14 Δεκεμβρίου 2025
-21 Δεκεμβρίου 2025
-28 Δεκεμβρίου 2025
-Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)
Αν η εργασία δεν ξεπερνά τις πέντε ώρες, δεν απαιτείται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης· ωστόσο η προσαύξηση καταβάλλεται κανονικά.
Για το ρεπό που δικαιούνται, ο νόμος 5157/2024 προβλέπει ότι πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.
-Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
-Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
-Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
-Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
-Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
-Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
-Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
-Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
-Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
-Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
-Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ
-Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ
Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιάΜέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών:
-30 Νοεμβρίου 2025
-14 Δεκεμβρίου 2025
-21 Δεκεμβρίου 2025
-28 Δεκεμβρίου 2025
Πότε είναι η Black Friday 2025 και πότε η Cyber Monday 2025-Black Friday: 28 Νοεμβρίου 2025
-Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)
Τι ισχύει για τους εργαζομένους τις ΚυριακέςΣύμφωνα με τη νομοθεσία, για όσους απασχολούνται σε Κυριακές απαιτείται προσαύξηση 75% επί του ωρομισθίου.
Αν η εργασία δεν ξεπερνά τις πέντε ώρες, δεν απαιτείται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης· ωστόσο η προσαύξηση καταβάλλεται κανονικά.
Για το ρεπό που δικαιούνται, ο νόμος 5157/2024 προβλέπει ότι πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Άγνωστες ιστορίες από το Κολλέγιο Αθηνών: Μαθητές που έγιναν… πρωθυπουργοί και υπουργοί, η ομιλία Βενιζέλου και η κρίση από το άρθρο του Ανδρέα Παπανδρέου το 1934
Καίγονται ουρανοξύστες με 2.000 διαμερίσματα στο Χονγκ Κονγκ - Πολλοί εγκλωβισμένοι και μαύροι καπνοί παντού, δείτε βίντεο
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Άγνωστες ιστορίες από το Κολλέγιο Αθηνών: Μαθητές που έγιναν… πρωθυπουργοί και υπουργοί, η ομιλία Βενιζέλου και η κρίση από το άρθρο του Ανδρέα Παπανδρέου το 1934
Καίγονται ουρανοξύστες με 2.000 διαμερίσματα στο Χονγκ Κονγκ - Πολλοί εγκλωβισμένοι και μαύροι καπνοί παντού, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα