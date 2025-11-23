Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά, πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα
Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά, πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα
Το διευρυμένο ωράριο προτείνεται να ξεκινήσει στις 11 Δεκεμβρίου 2025
Το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων ετοιμάζεται να τεθεί σε ισχύ, με τα καταστήματα να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση των γιορτών.
Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:
Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
Δείτε πότε ξεκινά και πώς θα διαμορφωθεί το ωράριο στην αγορά τις επόμενες εβδομάδεςΌπως υπογραμμίζεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).
Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:
Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ
Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς να ισχύσει κατά την γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, είναι το ακόλουθο:
Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.
Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Χριστουγέννων)
Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
Πέμπτη 1/1 : Κλειστά
Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.
Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά. Στο προσωπικό που εργάζεται τις Κυριακές, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.
Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.
Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέτρα για στέγη, νέα γενιά και οικογένεια στον Προϋπολογισμό: Μόνιμη στήριξη για 5 εκατ. νοικοκυριά με 3,2 δισ. ευρώ
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε
Οι ωκεανοί βρίσκονται υπό άνευ προηγουμένου πίεση - Η Μεσόγειος ένα από τα πιο ανησυχητικά σημεία
Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ
Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς να ισχύσει κατά την γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, είναι το ακόλουθο:
Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.
Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.
Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Χριστουγέννων)
Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
Πέμπτη 1/1 : Κλειστά
Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.
Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά. Στο προσωπικό που εργάζεται τις Κυριακές, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.
Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.
Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέτρα για στέγη, νέα γενιά και οικογένεια στον Προϋπολογισμό: Μόνιμη στήριξη για 5 εκατ. νοικοκυριά με 3,2 δισ. ευρώ
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε
Οι ωκεανοί βρίσκονται υπό άνευ προηγουμένου πίεση - Η Μεσόγειος ένα από τα πιο ανησυχητικά σημεία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα