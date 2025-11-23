Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά, πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

ετοιμάζεται να τεθεί σε ισχύ, με τα καταστήματα να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση των γιορτών.Όπως υπογραμμίζεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα - Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς να ισχύσει κατά την γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, είναι το ακόλουθο:Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.(Παραμονή Χριστουγέννων)Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑΠαρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑΣάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)Πέμπτη 1/1 : ΚλειστάΠαρασκευή 2/1 : Κλειστά.Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά. Στο προσωπικό που εργάζεται τις Κυριακές, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.