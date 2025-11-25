Γιορτή σήμερα 25/11: Η ιστορία της Αγίας Αικατερίνης, έθιμα και παραδόσεις

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 25 Νοεμβρίου

Γιορτή σήμερα: Η Αγία Αικατερίνη

τιμά σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025,, της Πάνσοφης Μεγαλομάρτυρος, μιας από τις πλέον τιμώμενες Αγίες της Ορθοδοξίας., γνωστή για τη σοφία, την ευγλωττία και τη βαθιά της πίστη, νίκησε με τη δύναμη του λόγου της φιλοσόφους και ειδωλολάτρες, οδηγώντας πολλούς στη Χριστιανική πίστη.Σήμερα τιμώνται επίσης:Ο Άγιος Μερκούριος ο ΜεγαλομάρτυραςΟ Όσιος Πέτρος ο ΗσυχαστήςΟι Άγιοι Εκατόν Πενήντα Ρήτορες οι ΜάρτυρεςΗ Αγία Βασίλισσα η ΜάρτυςΗ Απόδοση της εορτής των Εισοδίων της ΘεοτόκουΗ Αγία Αικατερίνη, μια από τις πιο λαμπρές μορφές της Ορθοδοξίας, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα και καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Από μικρή ηλικία επέδειξε σπάνιο πνευματικό χάρισμα: σπούδασε φιλοσοφία, ρητορική, αστρονομία, ιατρική και ελληνικά γράμματα, συγκεντρώνοντας τη σοφία της εποχής σε βαθμό που λίγοι άνδρες μπορούσαν να συναγωνιστούν. Η παράδοση λέει ότι γνώριζε τις διδασκαλίες των ποιητών, των σοφιστών και των μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων, μα όταν άκουσε το κήρυγμα του Χριστού, αναγνώρισε αμέσως «την αληθινή Σοφία».Κατά τη διάρκεια των διωγμών του Μαξιμιανού, η Αικατερίνη τόλμησε να εμφανιστεί δημόσια και να ελέγξει τον αυτοκράτορα για τις θυσίες στα είδωλα. Εκείνος, θαμπωμένος από την ευφυΐα της, κάλεσε πενήντα σοφούς φιλοσόφους να τη νικήσουν σε δημόσια αντιπαράθεση. Αντί να καμφθεί, η Αγία Αικατερίνη νίκησε όλους τους ρήτορες με τη δύναμη του λόγου της, οδηγώντας πολλούς από αυτούς στη Χριστιανική πίστη — γεγονός που τους στοίχισε τη ζωή.Υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια, ανάμεσά τους και τον περιβόητο «τροχό», ο οποίος — σύμφωνα με την παράδοση — θρυμματίστηκε θαυματουργικά. Τελικά αποκεφαλίστηκε, λαμβάνοντας το στεφάνι της Μεγαλομάρτυρος.Η Αγία Αικατερίνη τιμάται ως προστάτιδα των φοιτητών, των επιστημόνων, των φιλολόγων και των νέων γυναικών, ενώ το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της Ορθοδοξίας.