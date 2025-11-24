«Δεν είναι καλά, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης» λέει ο πρώην σύζυγος της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο ότι την θώπευσε



«Το έκανε άθελά της»

«Μήπως το έκανε για να κάνει γούστο με τα άλλα παιδάκια;»

«Να το δούμε σε ανθρώπινη διάσταση και για εμάς του υπόλοιπους. Εγώ και η σύζυγός μου είμαστε υπερήλικες. Θέλουμε μία συμπαράσταση από το παιδί μας και για να το έχουμε πρέπει το παιδί μας να έχει μια δουλειά. Αν πάθει κάτι και χάσει τη δουλειά αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί. Να βρει ξανά δουλειά αποκλείεται», ανέφερε, μεταξύ άλλων.Η μητέρα της εκπαιδευτικού, κυρία Ευγενία, σημείωσε πως η κόρη της «είναι ένα αξιαγάπητο παιδί, πήγαινε στο Αρσάκειο, οι καθηγήτριές της έλεγαν πως ήταν το καλύτερο παιδί. Ρωτούσα και έλεγαν πως ήταν ένας άγγελος, ένα γλυκό παιδάκι».Για την καταγγελία εις βάρος του 6χρονου, η κυρία Ευγενία είπε πως η κόρη της «το έκανε άθελά της, δεν κατάλαβε τι έκανε. Πιστέψτε το αυτό… Δεν φαντάστηκε ότι θα είχε τέτοια αποτελέσματα, νόμιζε ότι θα έκανε απλώς μια παρατήρηση για το παιδάκι, τίποτα άλλο. Άθελά της, πιστέψτε το. Άθελά της. Δεν κατάλαβε τι έκανε. Αξιαγάπητο παιδί». «Πάντα την είχαμε προσεγμένη, χαϊδεμένη, δεν το κατάλαβε. Πιστέψτε το αυτό», συμπλήρωσε.Σύμφωνα με την κυρία Ευγενία, η εκπαιδευτικός ισχυρίζεται πως ουδέποτε αποκάλεσε «εκκολαπτόμενο βιαστή» τον 6χρονο: «Ούτε καν είπε αυτές τις κουβέντες», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Είπα εγώ τέτοια πράγματα; Ότι είναι ένας εκκολαπτόμενος βιαστής; Με τίποτα δεν το είπα αυτό. Γιατί βάζουνε και άλλα λόγια», έλεγε η εκπαιδευτικός, σύμφωνα πάντα με τη μητέρα της.Σε ερώτηση για το αν η ίδια πιστεύει πως ο 6χρονος έκανε την κίνηση που κατήγγειλε η κόρη της, η κυρία Ευγενία απάντησε: «Δεν ξέρω και αυτό το παιδάκι πως αισθανόταν. Μήπως το έκανε για να κάνει γούστο με τα άλλα παιδάκια; Δεν ξέρω πως αισθάνθηκε το παιδάκι όταν το έκανε αυτό. Μήπως για να γελάσουν τα άλλα τα παιδάκια; Δεν ξέρω».«Είμαι και εγώ της Σχολής Καλών Τεχνών, έχω σχολή ζωγραφικής, όλα τα χρόνια με αγαπούσαν όλα τα παιδιά. Είχα παιδιά προσχολικής ηλικίας, μεγάλα παιδιά, αγιογραφία. Περνάνε και κλαίνε έξω από το εργαστήριό μου», ανέφερε η κυρία Ευγενία και απηύθυνε έκκληση στην κόρη της: «Θέλουμε το παιδί μας κοντά μας, αυτός είναι ο μεγάλος καημός μας».