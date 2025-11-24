Χαλκίδα: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που πήγαινε το παιδί της στο σχολείο
ΕΛΛΑΔΑ
Παράσυρση πεζού σχολείο Χαλκίδα Αυτοκίνητο

Χαλκίδα: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που πήγαινε το παιδί της στο σχολείο

H μητέρα περπατούσε μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, όταν ξαφνικά τη χτύπησε αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος

Χαλκίδα: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που πήγαινε το παιδί της στο σχολείο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μία γυναίκα παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας (24/11), καθώς πήγαινε τον γιο της στο 22ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Καράμπαμπα Χαλκίδας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr, η μητέρα περπατούσε μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στην πορεία για το σχολείο, όταν ξαφνικά τη χτύπησε το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο οδηγός, αμέσως, σταμάτησε και κατέβηκε από το όχημα του και μαζί με άλλους περαστικούς έσπευσαν για βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή, περνούσε από το σημείο ένας γιατρός, ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το 10χρονο παιδάκι υπέστη σοκ από το γεγονός και μεταφέρθηκε με εντολή της αστυνομίας από άλλη μητέρα στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκε και ο πατέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή

Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας

Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Tudor επεκτείνει τη σειρά Ranger και αιχμαλωτίζει τις πιο έντονες στιγμές

Από τους πάγους της δεκαετίας του ‘50 έως τους αμμόλοφους της ερήμου της Σαουδικής Αραβίας με το Dakar Rally, τα ανθεκτικά ρολόγια TUDOR έχουν συνοδεύσει για δεκαετίες, θαρραλέους εξερευνητές σε μερικές από τις πιο αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη. Τα νέα μοντέλα Ranger φέρουν αυτήν την κληρονομιά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης