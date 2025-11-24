Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Χαλκίδα: Γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που πήγαινε το παιδί της στο σχολείο
H μητέρα περπατούσε μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, όταν ξαφνικά τη χτύπησε αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος
Μία γυναίκα παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας (24/11), καθώς πήγαινε τον γιο της στο 22ο Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Καράμπαμπα Χαλκίδας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr, η μητέρα περπατούσε μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στην πορεία για το σχολείο, όταν ξαφνικά τη χτύπησε το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.
Ο οδηγός, αμέσως, σταμάτησε και κατέβηκε από το όχημα του και μαζί με άλλους περαστικούς έσπευσαν για βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή, περνούσε από το σημείο ένας γιατρός, ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το 10χρονο παιδάκι υπέστη σοκ από το γεγονός και μεταφέρθηκε με εντολή της αστυνομίας από άλλη μητέρα στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα ενημερώθηκε και ο πατέρας.
