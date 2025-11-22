Ρεκόρ αλκοτέστ στην Αττική - Πόσοι ήταν οι μεθυσμένοι;

Η δύναμη της υπηρεσίας στην Αττική, που μέχρι πρότινος αριθμούσε περίπου 70 στελέχη, έχει πλέον αυξηθεί σε 170, γεγονός που επέτρεψε την ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού μπλόκων κατά μήκος του οδικού δικτύου. Μόνο στη δύναμη της Αττικής Οδού προστέθηκαν 20 επιπλέον στελέχη τα οποία είναι στο δρόμο. Μόνο την Παρασκευή το βράδυ είμασταν μάρτυρες για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σε τρία μπλόκα για έλεγχο αλκοόλ μόνο στην Αττική Οδό. Παράλληλα έλεγχοι-σκούπα διεξήχθησαν σε πολλά κομβικά και πολυσύχναστα σημεία, στο κέντρο της Αθήνας, γύρω από τα κέντρα διασκέδασης, στο Ψυχικό, στον Πειραιά σε τρία σημεία, στην παραλιακή, στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην Βαρυμπόμπη και σε άλλα σημεία.

Στην Αττική Οδό -όπου ήμασταν μάρτυρες- η επιχείρηση διήρκησε σχεδόν έξι ώρες (!) και μέχρι το πρωινό φως, επικεντρώθηκε σε τρία κρίσιμα σημεία, όπου συνολικά ελέγχθηκαν περίπου 2.000 οδηγοί (μόνο στην Αττική Οδό), νούμερο ρεκόρ. Και όμως, παρά τον όγκο των ελέγχων, στην Αττική Οδό οι οδηγοί που εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ περιορίστηκαν σε 26, κάτι ιδιαίτερα ενθαρυντικό και μέχρι το απόλυτο 0…