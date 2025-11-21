Ένας 48χρονος ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος τηλεοπτικής πειρατείας στη Σαντορίνη - Δικογραφία και για άλλους 68
Για τις παράνομες υπηρεσίες του ο 48χρονος λάμβανε «συνδρομές» αξίας 50 ευρώ για 3 μήνες ή 100 ευρώ για 6 μήνες
Ένας 48χρονος είναι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος πειρατείας που που μετέδιδε παράνομα τηλεοπτικό περιεχόμενο σε Σαντορίνη και Κυκλάδες.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον 48χρονο και αφορά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των συνδρομητικών υπηρεσιών και την πνευματική ιδιοκτησία, κατ΄εξακολούθηση, περιλαμβάνει άλλα 68 έτομα που ήταν οι τελικοί χρήστες των παράνομων υπηρεσιών του.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπονται πλέον ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και σε βάρος των τελικών χρηστών-πελατών για τη χρήση παράνομου περιεχομένου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας
Η σύλληψη του 48χρονου έγινε μετά από καταγγελία στην εισαγγελία με τους αστυνομικούς που ανέλαβαν τη σχετική παραγγελία προανάκρισης να διαπιστώνουν ότι ο συλληφθείς διέθετε προς πώληση παράνομο εξοπλισμό για τη θέαση συνδρομητικού και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, έναντι αμοιβής.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 48χρονος είχε απευθείας πρόσβαση σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών, παρέχοντας παράλληλα στους «πελάτες» του διά ζώσης ή εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη.
Για τις «υπηρεσίες» του, λάμβανε αντίστοιχα παράνομες συνδρομές, αξίας 50 ευρώ για 3 μήνες ή 100 ευρώ για 6 μήνες
Όπως έγραψε χθες το protothema.gr, μετά τις εφόδους της ΕΛΑΣ, εκατοντάδες χρήστες –ανάμεσά τους ξενοδοχεία, καφετέριες και κατοικίες– έμειναν ξαφνικά χωρίς «πειρατικό» σήμα, γεγονός που έδειξε το μεγάλο μέγεθος του δικτύου και τα σημαντικά κέρδη που φαινόταν να αποφέρει. Το εύρος της υπόθεσης προκαλεί εντύπωση, καθώς ακόμη και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν παράνομες υπηρεσίες αντί για νόμιμους παρόχους.
- Στο σπίτι του 48χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- - συσκευή IPTV, η οποία είχε τροποποιηθεί και τη στιγμή της έρευνας έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης -μεταξύ άλλων- συνδρομητικών καναλιών δύο εταιρειών, χωρίς νόμιμη συνδρομή,
- φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
- -mini disk,
- -συσκευή κινητής τηλεφωνίας και
- - το χρηματικό ποσό των -4.820- ευρώ.
