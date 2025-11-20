Συλλήψεις για μεγάλο κύκλωμα πειρατείας στη Σαντορίνη - Χωρίς σήμα έμειναν ξαφνικά ξενοδοχεία, καφετέριες και σπίτια
Συλλήψεις για μεγάλο κύκλωμα πειρατείας στη Σαντορίνη - Χωρίς σήμα έμειναν ξαφνικά ξενοδοχεία, καφετέριες και σπίτια
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. «έσβησε» αιφνιδιαστικά το δίκτυο που μετέδιδε παράνομα τηλεοπτικό περιεχόμενο σε Σαντορίνη και Κυκλάδες - Αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα, ποινικές διώξεις και κατάσχεση εξοπλισμού όσοι εμπλέκονται
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. «έσβησε» αιφνιδιαστικά παράνομο δίκτυο τηλεοπτικής πειρατείας στη Σαντορίνη.
Ειδικότερα, οργανωμένη επιχείρηση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος από την Αθήνα οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος που μετέδιδε παράνομα τηλεοπτικό περιεχόμενο σε Σαντορίνη και Κυκλάδες. Η αστυνομία έκανε εφόδους σε δύο διαφορετικούς χώρους στο νησί, κατάσχεσε ψηφιακό εξοπλισμό και χρηματικά ποσά και προχώρησε σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να χειρίζονταν τις παράνομες πλατφόρμες.
Μετά τις εφόδους, εκατοντάδες χρήστες –ανάμεσά τους ξενοδοχεία, καφετέριες και κατοικίες– έμειναν ξαφνικά χωρίς «πειρατικό» σήμα, γεγονός που έδειξε το μεγάλο μέγεθος του δικτύου και τα σημαντικά κέρδη που φαινόταν να αποφέρει. Το εύρος της υπόθεσης προκαλεί εντύπωση, καθώς ακόμη και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν παράνομες υπηρεσίες αντί για νόμιμους παρόχους.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε επί μήνες από το ειδικό κλιμάκιο της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, το οποίο παρακολουθούσε τους υπόπτους και τις ψηφιακές υποδομές τους πριν επέμβει ταυτόχρονα και αιφνιδιαστικά. Όπως αναφέρουν πηγές, αναμένεται και επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για το πλήρες εύρος της υπόθεσης.
Παράλληλα, οι αρχές έχουν εντοπίσει μεγάλο παράνομο πελατολόγιο στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες, που περιλαμβάνει ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο κατά της πειρατείας, όσοι εμπλέκονται θα αντιμετωπίσουν υψηλά πρόστιμα, ποινικές διώξεις και κατάσχεση εξοπλισμού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλοί χρήστες πίστευαν πως με τη χρήση VPN δεν θα εντοπιστούν. Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ψηφιακά τους ίχνη, με αποτέλεσμα οι παράνομες υπηρεσίες να απενεργοποιηθούν και οι οθόνες τους να δείχνουν πλέον «μαύρο». Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και επιβολής κυρώσεων σε όλους τους χρήστες του δικτύου.
Ειδικότερα, οργανωμένη επιχείρηση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος από την Αθήνα οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος που μετέδιδε παράνομα τηλεοπτικό περιεχόμενο σε Σαντορίνη και Κυκλάδες. Η αστυνομία έκανε εφόδους σε δύο διαφορετικούς χώρους στο νησί, κατάσχεσε ψηφιακό εξοπλισμό και χρηματικά ποσά και προχώρησε σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να χειρίζονταν τις παράνομες πλατφόρμες.
Μετά τις εφόδους, εκατοντάδες χρήστες –ανάμεσά τους ξενοδοχεία, καφετέριες και κατοικίες– έμειναν ξαφνικά χωρίς «πειρατικό» σήμα, γεγονός που έδειξε το μεγάλο μέγεθος του δικτύου και τα σημαντικά κέρδη που φαινόταν να αποφέρει. Το εύρος της υπόθεσης προκαλεί εντύπωση, καθώς ακόμη και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν παράνομες υπηρεσίες αντί για νόμιμους παρόχους.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε επί μήνες από το ειδικό κλιμάκιο της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, το οποίο παρακολουθούσε τους υπόπτους και τις ψηφιακές υποδομές τους πριν επέμβει ταυτόχρονα και αιφνιδιαστικά. Όπως αναφέρουν πηγές, αναμένεται και επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για το πλήρες εύρος της υπόθεσης.
Παράλληλα, οι αρχές έχουν εντοπίσει μεγάλο παράνομο πελατολόγιο στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες, που περιλαμβάνει ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο κατά της πειρατείας, όσοι εμπλέκονται θα αντιμετωπίσουν υψηλά πρόστιμα, ποινικές διώξεις και κατάσχεση εξοπλισμού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλοί χρήστες πίστευαν πως με τη χρήση VPN δεν θα εντοπιστούν. Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ψηφιακά τους ίχνη, με αποτέλεσμα οι παράνομες υπηρεσίες να απενεργοποιηθούν και οι οθόνες τους να δείχνουν πλέον «μαύρο». Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και επιβολής κυρώσεων σε όλους τους χρήστες του δικτύου.
Ειδήσεις σήμερα
Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης στη Μάνδρα: Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή - Δείτε βίντεο
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης στη Μάνδρα: Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή - Δείτε βίντεο
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα