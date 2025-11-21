Το «έξυπνο» check up του μέλλοντος γίνεται ήδη στην Ελλάδα – Χωρίς μια σταγόνα αίμα

Το check up του μέλλοντος διεξάγεται ήδη στην Ενδοκρινολογική Μονάδα του ΕΚΠΑ υπό την εποπτεία του διακεκριμένου ακαδημαϊκού Γεώργιου Χρούσου - Μια πλήρης ιατρική εξέταση χωρίς αίμα που αποτυπώνει την κατάσταση της ψυχικής και σωματικής υγείας - Το ygeiamou έκανε το τεστ