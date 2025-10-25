Καρκίνος Μαστού: Πόσο σημαντική είναι η διερεύνηση σε Ειδικά Κέντρα Μαστού – Τα 4 στάδια της εξέτασης
Καρκίνος Μαστού: Πόσο σημαντική είναι η διερεύνηση σε Ειδικά Κέντρα Μαστού – Τα 4 στάδια της εξέτασης
Η αυτοεξέταση είναι το πρώτο βήμα για την έγκαιρη διάγνωση και ακολουθεί η διερεύνηση σε Ειδικά Κέντρα Μαστού επισημαίνει η κυρία Χλόη Κωνσταντίνου, Χειρουργός, Αναπλ. Διευθύντρια Κέντρου Μαστού ΥΓΕΙΑ
Η σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού είναι ανεκτίμητη, καθώς η νόσος αυτή επηρεάζει χιλιάδες γυναίκες κάθε χρόνο. Η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού αυξάνεται με την ηλικία, με ποσοστό άνω του 80% των διαγνώσεων να αφορά γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών. Επιπλέον, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο, με 685.000 καταγεγραμμένους θανάτους παγκοσμίως το έτος 2020.
Η ευαισθητοποίηση γύρω από τους παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα και τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της θνησιμότητας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.
