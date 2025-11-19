Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις καταιγίδες σε Ήπειρο και Θεσπρωτία - Ζημιές από κεραυνούς σε σπίτια, στο Πάπιγκο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις καταιγίδες σε Ήπειρο και Θεσπρωτία - Ζημιές από κεραυνούς σε σπίτια, στο Πάπιγκο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης της Φλώρινας

Προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τη διάρκεια της νύχτας την Ήπειρο, με έντονα φαινόμενα να καταγράφονται τόσο στα Ιωάννινα όσο και σε περιοχές του νομού Θεσπρωτίας.




Στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων, γύρω στις 9:30 το βράδυ, κεραυνός χτύπησε τη σκεπή τετραώροφης πολυκατοικίας, προκαλώντας θραύση της κεραμοσκεπής. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο Πάπιγκο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Την ίδια ώρα, στην Κόνιτσα, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε μικρές κατολισθήσεις και συγκέντρωση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Ένα αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκε σε δρόμο πάνω από την περιοχή, με τους επιβάτες να εγκλωβίζονται. Με την άμεση επέμβαση διασωστών, οι δύο άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στη Θεσπρωτία και συγκεκριμένα στην παραλιακή ζώνη της Ηγουμενίτσας, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν έναν πλάτανο, ο οποίος κατέπεσε πάνω σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια γειτονικής πολυκατοικίας. Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Φλώρινα: Η συνεχής βροχόπτωση έφερε προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης    

Έντονη θολότητα στην επιφανειακή υδροληψία προκάλεσε η συνεχής βροχόπτωση των τελευταίων ωρών στη Φλώρινα, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης.



Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στην Ήπειρο την Τρίτη 18/11/2025

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Τέλος, πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους (ριπές >100 km/h) καθώς και έντονη βροχόπτωση.

Βίντεο από το Forecast Weather Greece: Βροχόπτωση στην Άνω Βυρσίνη στην Ροδόπη



Με πληροφορίες από Epiruspost - Thesprotia24
