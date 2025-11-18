Κακοκαιρία σήμερα: Κεραυνοί έπληξαν τα Σύβοτα τα ξημερώματα, βροχές στην Ήπειρο - Οι περιοχές σε κίνδυνο και οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας