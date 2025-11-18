Κακοκαιρία σήμερα: Κεραυνοί έπληξαν τα Σύβοτα τα ξημερώματα, βροχές στην Ήπειρο - Οι περιοχές σε κίνδυνο και οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας
Κακοκαιρία σήμερα: Κεραυνοί έπληξαν τα Σύβοτα τα ξημερώματα, βροχές στην Ήπειρο - Οι περιοχές σε κίνδυνο και οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας
Η κακοκαιρία πλήττει τη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Τετάρτη 19/11 - Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά του τις καταιγίδες, την αφρικανική σκόνη, τους ισχυρούς ανέμους και την πτώση της θερμοκρασίας.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
-Σήμερα Τρίτη 18/11 και αύριο Τετάρτη 19/11
α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο
β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας
Όπως χαρακτηριστικά, αναφέρει:
«Από σήμερα έως και την Τετάρτη ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Επισημαίνεται ότι στα νησιά του Β. Ιονίου, την Ήπειρο και τις Δ-ΒΔ περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια και αξιόλογη ένταση, με συνέπεια ο κίνδυνος συσσώρευσης νερού στις χαμηλότερες πεδινές περιοχές και τοπικών κατολισθήσεων κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο να είναι υπαρκτός.
Κατά τα άλλα, θα επικρατήσουν νοτιάδες με ένταση ως τα 7 μποφόρ και οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για το σχηματισμό ομιχλών μεταφοράς ή ανολίσθησης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή μας δεν θα αλλάξει σημαντικά και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας».
Μεγάλης διάρκειας και αξιόλογης έντασης βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα - Τι προβλέπει ο ΖιακόπουλοςΜεγάλης διάρκειας και σημαντικής έντασης βροχοπτώσεις αναμένονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο, ο οποίος προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων και συνιστά προσοχή στις μετακινήσεις.
Πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία
Βίντεο: Κεραυνοί έπληξαν τα Σύβοτα τα ξημερώματα, βροχερός ο καιρός και σε περιοχές της Ηπείρου
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία θα περιοριστεί σταδιακά από την Πέμπτη, ωστόσο η μεταβολή της θερμοκρασίας που θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο θα είναι αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν, ιδιαίτερα σε όσους δραστηριοποιούνται σε θαλάσσιες και ορεινές ζώνες.
Ο καιρός σήμεραΑναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης στη Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη καθώς και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 13 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά από 12 έως 24, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 21, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 15 έως 21 και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 19 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 20 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Παρασκευή 21 ΝοεμβρίουΑραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.
Ο καιρός το Σάββατο 22 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Συμβουλές από την Πολιτική ΠροστασίαΠαράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:
Αν βρίσκεστε στο σπίτι
• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.
