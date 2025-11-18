Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο: Κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας - Δείτε φωτογραφία
Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο: Κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας - Δείτε φωτογραφία

Τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από την οικοδομή - Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κόνιτσας λόγω κατολισθήσεων και φερτών υλικών - Πλάτανος έπεσε σε κατάστημα στην Ηγουμενίτσα

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο: Κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας - Δείτε φωτογραφία
Καταρρακτώδεις βροχές και δυνατοί άνεμοι, πλήττουν από το απόγευμα τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Στην συνοικία Αμπελόκηποι της πόλης των Ιωαννίνων, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, όταν περίπου στις 9:30 το βράδυ έπεσε κεραυνός στην στέγη τριώροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα, να ανοίξει μεγάλη τρύπα . Τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από την οικοδομή. Η Πυροσβεστική κλήθηκε αμέσως για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και από την αυτοψία στο χώρο διαπιστώθηκε πως η τσιμεντένια πλάκα που βρίσκεται κάτω από την στέγη, δεν υπέστη ρωγμές ή κάποιες άλλες ζημιές.

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο: Κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας - Δείτε φωτογραφία


Στην περιοχή της Κόνιτσας, η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Με την βοήθεια πυροσβεστών τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε στην παραλιακή οδό πλάτανος, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.

Στο Πάπιγκο Ιωαννίνων το μεγαλύτερο ύψος βροχής
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Πάπιγκο Ιωαννίνων με 92.0 mm.

Τέλος, πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα, με θυελλώδεις ανέμους (ριπές >100 km/h) καθώς και έντονη βροχόπτωση.

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ήπειρο: Κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας - Δείτε φωτογραφία

Ηγουμενίτσα: Τεράστιος πλάτανος έπεσε σε μαγαζί λόγω των ισχυρών ανέμων
Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή ένας μεγάλος πλάτανος έπεσε σε κατάστημα.

Το κατάστημα  ήταν κλειστό την ώρα που έπεσε πάνω του ο πλάτανος με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Σύμφωνα με το thespro.gr εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν πεζοί από το σημείο.

Δείτε βίντεο από το thespro.gr

Πτώση πλατάνου στην Ηγουμενίτσα


