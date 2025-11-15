Παρίσταναν στελέχη του καζίνο και άρπαζαν τα χρήματα πολιτών - Η εικονική ληστεία, το «δάγκωμα» στον Μαρτίκα και το τροχαίο Παντελίδη

«Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ό,τι λεφτά είχε. Στημένο παιχνίδι τζόγου. Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε. Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ».«Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης;”. Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται, να μου λένε τα κορίτσια πώς τα περιέγραφε ο ίδιος και να μην πιστεύω τι ακούω», ανέφερε.«Είπα στη ΓΑΔΑ ξεσκονίστε το κινητό του θα βρείτε εγκλήματα», είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μαρτίκας.