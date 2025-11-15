Παρίσταναν στελέχη του καζίνο και άρπαζαν τα χρήματα πολιτών - Η εικονική ληστεία, το «δάγκωμα» στον Μαρτίκα και το τροχαίο Παντελίδη
Παρίσταναν στελέχη του καζίνο και άρπαζαν τα χρήματα πολιτών - Η εικονική ληστεία, το «δάγκωμα» στον Μαρτίκα και το τροχαίο Παντελίδη
Δείτε πώς δρούσε το κύκλωμα - Υπόσχονταν κέρδη 20% τον μήνα και εμφάνιζαν μετρητά, λίρες και ράβδους χρυσού για να πείσουν τα θύματα
Την πλήρη δράση των μελών του κυκλώματος που προσέγγιζαν ανυποψίαστους πολίτες και υπόσχονταν μεγάλα κέρδη μέσω «επενδύσεων» σε παιχνίδια του καζίνο Λουτρακίου προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.
Το κύκλωμα έκανε «χρυσές» δουλειές καθώς τα μέλη του κατάφεραν να υφαρπάξουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ ανάμεσα στα θύματά τους, συμπεριλαμβάνεται και ο πρώην παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας.
Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ένας 53χρονος άνδρας ενώ, ως υπαρχηγός, ένας γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ. Παράλληλα για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη δύο άτομα ως συνεργοί.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέν κεφαλαίου.
Προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους, ο αρχηγός της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου και ορίζοντας συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο επιδείκνυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.
Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις παρέδιδαν - επιδείκνυαν στα θύματα πλάστες επιταγές.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση και είναι, ενδεικτικό, του θράσους των εμπλεκομένων είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να κάμψουν τις αξιώσεις ενός θύματος που ζητούσε πίσω τα χρήματά του, σκηνοθέτησαν «εικονική» ληστεία προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Παράλληλα, σε άλλη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού αυτής από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.
Ο φαρμακοποιός μίλησε στο livenews και αποκάλυψε τα εξής: «Ο κύριος δεν είναι καινούργιος είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα. Νοίκιαζε βίλες για να μην έχει λέσχες και δίνει στόχο. Είχε μπράβους έξω από τις βίλες και μέσα παίζονταν πολλά παράνομα παιχνίδια. Ο ίδιος τα καυχιέται παντού. Καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα νέο ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Πιστεύω στην Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου», κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας.
«Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης», συνέχισε.
Έστησαν «εικονική» ληστεία και υποτιθέμενη σύλληψηΕπιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.
Η αποκάλυψη του Μαρτίκα για τον Παντελίδη που έχασε 250.000 ευρώ το βράδυ που σκοτώθηκεΟ Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ότι και ο Παντελής Παντελίδης έχασε 250.000 ευρώ από τον ίδιο άνθρωπο το βράδυ που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο.
Ο φαρμακοποιός μίλησε στο livenews και αποκάλυψε τα εξής: «Ο κύριος δεν είναι καινούργιος είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα. Νοίκιαζε βίλες για να μην έχει λέσχες και δίνει στόχο. Είχε μπράβους έξω από τις βίλες και μέσα παίζονταν πολλά παράνομα παιχνίδια. Ο ίδιος τα καυχιέται παντού. Καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα νέο ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Πιστεύω στην Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου», κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας.
«Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης», συνέχισε.
«Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ό,τι λεφτά είχε. Στημένο παιχνίδι τζόγου. Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε. Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ».
«Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης;”. Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται, να μου λένε τα κορίτσια πώς τα περιέγραφε ο ίδιος και να μην πιστεύω τι ακούω», ανέφερε.
«Είπα στη ΓΑΔΑ ξεσκονίστε το κινητό του θα βρείτε εγκλήματα», είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μαρτίκας.
