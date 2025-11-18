Αλέκος Φλαμπουράρης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του ΙΑΣΩ για τον θάνατό του
Αλέκος Φλαμπουράρης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του ΙΑΣΩ για τον θάνατό του
Ο πρώην υπουργός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών χωρίς σημεία ζωής – Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 14:32 το μεσημέρι
Χωρίς σημεία ζωής μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΙΑΣΩ ο Αλέκος Φλαμπουράρης, όπως αναφέρει το νοσοκομείο στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε και εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του.
«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.
Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, η αναστροφή της κατάστασης δεν κατέστη δυνατή. Ο θάνατος του Αλέκου Φλαμπουράρη διαπιστώθηκε στις 14:32.
Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας ο πρώην Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης χωρίς σημεία ζωής.
Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.
Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32.
Η Διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Ειδήσεις σήμερα:
Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος
Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.
Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, η αναστροφή της κατάστασης δεν κατέστη δυνατή. Ο θάνατος του Αλέκου Φλαμπουράρη διαπιστώθηκε στις 14:32.
Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:
Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας ο πρώην Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης χωρίς σημεία ζωής.
Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.
Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32.
Η Διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Ειδήσεις σήμερα:
Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος
Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα