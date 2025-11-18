Αλέκος Φλαμπουράρης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του ΙΑΣΩ για τον θάνατό του

Ο πρώην υπουργός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών χωρίς σημεία ζωής – Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 14:32 το μεσημέρι