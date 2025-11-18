Αλέκος Φλαμπουράρης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του ΙΑΣΩ για τον θάνατό του
ΕΛΛΑΔΑ
Αλέκος Φλαμπουράρης ΙΑΣΩ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του ΙΑΣΩ για τον θάνατό του

Ο πρώην υπουργός μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών χωρίς σημεία ζωής – Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 14:32 το μεσημέρι

Αλέκος Φλαμπουράρης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του ΙΑΣΩ για τον θάνατό του
4 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς σημεία ζωής μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΙΑΣΩ ο Αλέκος Φλαμπουράρης, όπως αναφέρει το νοσοκομείο στο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε και εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του.

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.

Παρά τις ιατρικές προσπάθειες, η αναστροφή της κατάστασης δεν κατέστη δυνατή. Ο θάνατος του Αλέκου Φλαμπουράρη διαπιστώθηκε στις 14:32.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:


Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας ο πρώην Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης χωρίς σημεία ζωής.

Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32.

Η Διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Κλείσιμο

Ειδήσεις σήμερα:

Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος

Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Προσφορές Garmin σε τιμές Black Friday

Προσφορές Garmin σε τιμές Black Friday

Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης