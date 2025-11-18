Βουλή: Διακομματικά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

Βούτσης: Ανελλιπώς παρών, αφήνει το δικό του διακριτό αποτύπωμα

Την λύπη τους για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασαν βουλευτές όλων των κομμάτων στην Βουλή. Την είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε στην Ολομέλεια που συνεδριάζει για νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών η κυρία«Δεν φανταζόμουν ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο Σώμα την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη» είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να προσθέσει «υπήρξε δύο φορές βουλευτής Α΄Αθήνας, υπήρξε βουλευτής Επικρατείας, έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή. Δεν ήταν της μίζερης Αριστεράς. Είχε δώσει μάχες για τον ευρωκομμουνισμό. Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα - ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία κάθε δύσκολη κατάσταση».Εκ μέρους του προεδρείου της Βουλής ο αντιπρόεδροςμετέφερε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.Από την κυβέρνηση ο παριστάμενος Υφυπουργός Εξωτερικώνανέφερε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης «ήταν ένας πολύ αξιοπρεπής πολιτικός που πραγματικά πίστευε αυτά τα οποία έλεγε. Θερμά και βαθιά συλλυπητήρια και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών και εμού προσωπικώς».Από το ΠΑΣΟΚ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωποςδήλωσε συγκλονισμένος από την είδηση.«Είμαστε στα έδρανα του κοινοβούλιο με τηνεκ μέρους της Νέας Αριστεράς και θέλουμε να εκφράσουμε μια βαθιά θλίψη και μια βαθιά σκέψη και αναφορά σε μια ολόκληρη διαδρομή του φίλου και συντρόφου Αλέκου Φλαμπουράρη» ανέφερε ογια να προσθέσει: «Ένας άνθρωπος που πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον αλλά είναι από αυτούς που μπορούμε να αναφερθούμε με μια θρησκευτική παραβολή: η φλεγόμενη αλλά μη καιόμενη βάτος. Ολόρθος φεύγει από τη ζωή. Έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί του αλλά οι σχέσεις φιλίας και εκτίμησης δεν κλονίστηκαν ποτέ. Καλό δρόμο».

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης ανέφερε ότι ο θάνατος του Αλέκου Φλαμπουράρη είναι μεγάλη απώλεια για την Αριστερά και την πολιτική ζωή του τόπου.

«Αφήνει το δικό του διακριτό αποτύπωμα και στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και αντίπαλων πολιτικών», αναφέρει στη δήλωσή του.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Βούτση:

Μεγάλη απώλεια για την Αριστερά και την πολιτική ζωή του τόπου, ο θάνατος του αγαπημένου μας Αλέκου.

Ανελλιπώς παρών για δεκαετίες μέσα από τις γραμμές της ανανεωτικής, κομμουνιστικής και της ευρύτερης ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Αφήνει το δικό του διακριτό αποτύπωμα και στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και αντίπαλων πολιτικών.

Αγωνιστής, μειλίχιος, τίμιος, κοινωνικά ανοιχτός και φιλικός, ιδιαίτερα με τις νέες γενιές που γαλουχήθηκαν και από τον Αλέκο στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο.

Δίπλα και μαζί με ηγετικές φυσιογνωμίες - πρώτα από όλους τον Γιάννη Μπανιά με τον οποίον μαζί πορεύτηκαν σε δύσκολους καιρούς και δρόμους για την Αριστερά - τον Μπάμπη Δρακόπουλο, τον Λ. Κύρκο, τον Κ. Φιλίνη, τον Τ. Μπενά και βέβαια τον Αλέξη Τσίπρα, στις κυβερνήσεις του οποίου υπήρξε εξέχον στέλεχος.

Αλέκο θα μας λείψεις πολύ. Μέρες που τιμούμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου πάλι, αναστοχαζόμαστε τη διαδρομή, το ήθος και τη δική σου προσφορά από τους Λαμπράκηδες μέχρι και σήμερα.





ΣΥΡΙΖΑ: Πήγε κόντρα στους δύσκολους καιρούς μέχρι το τέλος

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ανακοίνωσε την αναβολή της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ, όπως και όλων των εσωκομματικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων του κόμματος μέχρι την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο συνεπής αγωνιστής, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος της ορθής κρίσης που πάντα έβρισκε λύσεις, ο σύντροφος Αλέκος Φλαμπουράρης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας φτωχότερο τον κόσμο της Αριστεράς, την οποία υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή. Αρνούμενος να απογοητευτεί ή να αποσυρθεί, πήγε κόντρα στους δύσκολους καιρούς μέχρι το τέλος, δίνοντας σε όλους μας παράδειγμα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και έπειτα αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης ως πολιτικός μηχανικός. Βρισκόταν επί δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των αγώνων του ελληνικού λαού. Συμμετείχε, ως μαθητής, στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στη συνέχεια στο ΚΚΕ Εσωτερικού ΑΑ, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, διακρινόμενος και ως βουλευτής του και ως υπουργός.

Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, αναλαμβάνοντας από το 2016 πρόσθετες αρμοδιότητες για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, καθώς και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Διατέλεσε βουλευτής από τον Σεπτέμβρη του 2015 ως τον Μάιο του 2023.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν πάντα εκεί, σε κάθε συγκυρία. Μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του κόμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2025 με καταλυτική προσφορά, ανέλαβε στη συνέχεια τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ακατάβλητος και γεμάτος ιδέες, πρόθυμος πάντα να στηρίξει το κόμμα του και την πορεία του Ινστιτούτου.

Η λιτή περιγραφή, που ο ίδιος προτιμούσε, αναφορικά με τους σημαντικούς σταθμούς στη δράση και τη ζωή του, δεν μπορεί να αποδώσει επαρκώς όσα έπραξε, όσα βίωσε, όσα τόλμησε όλες τις δεκαετίες που στάθηκε ανυποχώρητος στη θέση που επέλεξε, μέσα στον λαό και για τον λαό, επιδιώκοντας την ενότητα της Αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου συνολικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Καλό ταξίδι Αλέκο».

Χαρίτσης: Ήταν η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσιμες στιγμές

Τη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτης, που χαρακτήρισε τον πρώην υπουργό «αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς» και «πολύτιμο σύντροφο».





Σε ανάρτησή του, ο κ. Χαρίτσης αναφέρει:

Τον Αλέκο τον γνώρισα πιτσιρικάς, ως σύντροφο, φίλο και συνάδελφο του πατέρα.

Βρεθήκαμε ξανά μετά από χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν πάντα η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσιμες στιγμές και στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς.

Δραστήριος μέχρι τέλους, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη.

Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Αποχαιρετώ τον πολύτιμο σύντροφο.

Θα μας λείψεις «παππού»!

Εύη, Μιχάλη, συλλυπητήρια και κουράγιο!

Κλείσιμο

Νίκος Παππάς: Ήταν πάντα μπροστά για να γίνει η Αριστερά δύναμη πρωταγωνιστική

Πόνο και θλίψη εξέφρασε από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς, λέγοντας ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης «ήταν εκείνος που επέμενε περισσότερο από όλους στην ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα της δεκαετίας του 2000», ενώ ήταν «πάντα μπροστά για να γίνει η Αριστερά δύναμη πρωταγωνιστική».



Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Παππά:

Αποχαιρετώ, με πόνο και βαθιά θλίψη, τον καθοδηγητή μου, τον αγαπημένο μου Αλέκο. Τον δικό μας Αλέκο.

Τον άνθρωπο που μας έμαθε τι σημαίνει να είσαι παραγωγικός.

Που μας μύησε στην πολιτική και στη στρατηγική της σύγχρονης Αριστεράς.

Που δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένος με όσα πετυχαίναμε, γιατί μας ήθελε πάντα με τον πήχη πιο ψηλά.

Ο Αλέκος ήταν εκείνος που επέμενε περισσότερο από όλους στην ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Πάντα στην πρώτη γραμμή για να στηρίξει τους τότε νεολαίους του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάντα μπροστά για να γίνει η Αριστερά δύναμη πρωταγωνιστική, ικανή να οικοδομήσει συμμαχίες και να αποτελέσει κεντρικό πυλώνα ενός μεγάλου προοδευτικού μπλοκ.

Και στην κυβέρνηση, ο άνθρωπος της αποτελεσματικότητας.

Ήταν αυτός που έσωσε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, παλεύοντας και πετυχαίνοντας τη συμφωνία για τη διάσωση και συγχώνευση Σκλαβενίτη–Μαρινόπουλου.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την επιμονή του -μέσα στις πιο δύσκολες μνημονιακές συνθήκες- για να μπορέσει η κυβέρνησή μας να δώσει την 13η σύνταξη.

Παντού και πάντα μας είχε σαν παιδιά του.

Αντίο, αγαπημένε μας Αλέκο.

Αντίο, καθοδήγηση και στήριγμά μας.