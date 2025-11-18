Μαρτυρία για τον θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο - «Οι μηχανές ήταν πίσω από το αυτοκίνητο σαν καταδίωξη»
ΕΛΛΑΔΑ
Νέος Κόσμος Μηχανές Αυτοκίνητο

Μαρτυρία για τον θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο - «Οι μηχανές ήταν πίσω από το αυτοκίνητο σαν καταδίωξη»

«Στην αρχή νομίζαμε ότι η αστυνομία καταδίωκε κάποιον» πρόσθεσε κάτοικος του Νέου Κόσμου που είδε τις μηχανές να καταδιώκουν το αυτοκίνητο με οδηγό τον 58χρονο

Μαρτυρία για τον θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο - «Οι μηχανές ήταν πίσω από το αυτοκίνητο σαν καταδίωξη»
24 ΣΧΟΛΙΑ
Σαν καταδίωξη περιέγραψε κάτοικος της περιοχής του Νέου Κόσμου όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 58χρονου.

Όπως είπε στην ΕΡΤ «βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη με μηχανές από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα. Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η Aστυνομία καταδίωκε κάποιον» πρόσθεσε ο κάτοικος του Νέου Κόσμου.

Περιέγραψε, μάλιστα, ότι το αυτοκίνητο με οδηγό τον 58χρονο «πέρασε δύο φορές από τη Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».



Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενοι στο περιστατικό και ο πατέρας του ενός επειδή προσπάθησε να κρύψει ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι

Ο Παύλος Γερουλάνος στον Δανίκα με... καρφιά: «Οι 3 στους 4 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν πάνε στην κάλπη»

«Σέξι και single» δήλωσε η Πάουλα Μπαντόσα και αφιέρωσε τραγούδι με πολλά υπονοούμενα στον Τσιτσιπά
24 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης