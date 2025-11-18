Μαρτυρία για τον θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο - «Οι μηχανές ήταν πίσω από το αυτοκίνητο σαν καταδίωξη»
Μαρτυρία για τον θάνατο του 58χρονου στον Νέο Κόσμο - «Οι μηχανές ήταν πίσω από το αυτοκίνητο σαν καταδίωξη»
«Στην αρχή νομίζαμε ότι η αστυνομία καταδίωκε κάποιον» πρόσθεσε κάτοικος του Νέου Κόσμου που είδε τις μηχανές να καταδιώκουν το αυτοκίνητο με οδηγό τον 58χρονο
Σαν καταδίωξη περιέγραψε κάτοικος της περιοχής του Νέου Κόσμου όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 58χρονου.
Όπως είπε στην ΕΡΤ «βρισκόμουν στην περιοχή και είδα το αυτοκίνητο να περνάει σαν καταδίωξη με μηχανές από πίσω του. Ούτε σε STOP σταματούσαν, ούτε τίποτα. Στην αρχή, μάλιστα, νομίζαμε ότι η Aστυνομία καταδίωκε κάποιον» πρόσθεσε ο κάτοικος του Νέου Κόσμου.
Περιέγραψε, μάλιστα, ότι το αυτοκίνητο με οδηγό τον 58χρονο «πέρασε δύο φορές από τη Σουλιέ. Δύο φορές έκανε κύκλο με τους ίδιους ρυθμούς. Ο δρόμος αυτός, όμως, καταλήγει σε αδιέξοδο».
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενοι στο περιστατικό και ο πατέρας του ενός επειδή προσπάθησε να κρύψει ένα από τα μηχανάκια που χρησιμοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας.
