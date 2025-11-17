Σεισμός τώρα στην Λευκάδα - 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησαν τον Άγιο Νικήτα
Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρίσκεται στα 7 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικήτα στον θαλάσσιο χώρο - Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε την σεισμική δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Λευκάδα  το πρωί της Δευτέρας (17/11).

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στον Άγιο Νικήτα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε την σεισμική δόνηση στα 4,2 Ρίχτερ.

