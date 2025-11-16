Άγρια συμπλοκή στο Μουζάκι - Τρεις τραυματίες
Άγρια συμπλοκή στο Μουζάκι - Τρεις τραυματίες

Πάνω από δέκα άτομα ήρθαν στα χέρια έξω από μπαρ

Άγρια συμπλοκή στο Μουζάκι - Τρεις τραυματίες
Άγρια συμπλοκή με τη συμμετοχή περισσότερων από δέκα ατόμων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έξω από μπαρ στο Μουζάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr παρέες που είχαν μεταξύ τους διαφορές ήρθαν στα χέρια, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες τρία άτομα μεταφέρθηκαν με τραύματα από μαχαίρι στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από την Καρδίτσα, ενώ το ΑΤ Μουζακίου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που έφερε μαχαίρι.

