Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ λόγω των εορτασμών του Πολυτεχνείου
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Λεωφορεία Επέτειος Πολυτεχνείου

Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ λόγω των εορτασμών του Πολυτεχνείου

Κλείνουν αύριο στις 14:00 σταθμοί του Μετρό με εντολή ΕΛΑΣ, ενώ ο ΟΑΣΑ εφαρμόζει προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων και αφετηριών σε όλο το κέντρο της Αθήνας

Πώς θα κινηθούν Μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ λόγω των εορτασμών του Πολυτεχνείου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μεταβολές έχουν τεθεί σε ισχύ, από χθες Σάββατο 15/11/2025 και θα ισχύουν έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00, στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ, έως την Τρίτη 18/11/2025 και ώρα 06:00.

Επιπλέον, αύριο Δευτέρα 17/11/2025, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι αύριο, Δευτέρα 17/11/2025, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κόμβος για το αμερικανικό LNG - Ζελένσκι: Ευχαριστώ την Αθήνα και τον Τραμπ

Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης

Πότε έρχεται κακοκαιρία στη χώρα μας, πού θα βρέξει τις επόμενες μέρες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.

Το νέο γαστρονομικό spot της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Kykloi by Priceless ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας – είναι ένας χώρος που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνο για τις γευστικές του προτάσεις, αλλά και για τη σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας που εκφράζει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης