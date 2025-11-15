Η αποκάλυψη του Μαρτίκα για τον απατεώνα επιχειρηματία: Αυτός έστησε το παιχνίδι που έχασε 250.000 ο Παντελίδης το βράδυ που σκοτώθηκε
Η αποκάλυψη του Μαρτίκα για τον απατεώνα επιχειρηματία: Αυτός έστησε το παιχνίδι που έχασε 250.000 ο Παντελίδης το βράδυ που σκοτώθηκε
«Θρήνησε όλη η Ελλάδα τον χαμό ενός ταλέντου εξαιτίας αυτού του απατεώνα. Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000» είπε ο φαρμακοποιός
Σάλος έχει ξεσπάσει μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε οικονομικά ευκατάστατους πολίτες. Ο Σπύρος Μαρτίκας, ένα από τα θύματα του γνωστού επιχειρηματία που κατηγορείται ότι παγίδευε ιδιώτες, αποκάλυψε ότι και ο Παντελής Παντελίδης έχασε 250.000 ευρώ από τον ίδιο άνθρωπο το βράδυ που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο.
Ο φαρμακοποιός μίλησε στο livenews και αποκάλυψε τα εξής: «Ο κύριος δεν είναι καινούργιος είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα. Νοίκιαζε βίλες για να μην έχει λέσχες και δίνει στόχο. Είχε μπράβους έξω από τις βίλες και μέσα παίζονταν πολλά παράνομα παιχνίδια. Ο ίδιος τα καυχιέται παντού. Καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα νέο ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Πιστεύω στην Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου», κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας.
«Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης», συνέχισε.
«Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ό,τι λεφτά είχε. Στημένο παιχνίδι τζόγου. Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε. Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ».
«Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης;”. Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται, να μου λένε τα κορίτσια πώς τα περιέγραφε ο ίδιος και να μην πιστεύω τι ακούω», ανέφερε.
«Είπα στη ΓΑΔΑ ξεσκονίστε το κινητό του θα βρείτε εγκλήματα», είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μαρτίκας.
Ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016 σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της περιοχής Ελληνικού. Ο θάνατός του συγκλόνισε τη χώρα και άφησε πίσω του μια σειρά από ερωτήματα, αναλύσεις και αντιπαραθέσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Λίγο πριν από τις 8 το πρωί εκείνης της ημέρας, το τζιπ μάρκας Mercedes ML στο οποίο επέβαιναν ο Παντελίδης και οι φίλες του Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου κινούνταν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με κατεύθυνση από Γλυφάδα προς Αθήνα. Για άγνωστο τότε λόγο, το όχημα εξετράπη της πορείας του στη δεξιά πλευρά, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στο μεταλλικό κιγκλίδωμα.
Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ για τον απεγκλωβισμό των επιβατών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Ο Παντελής Παντελίδης βρισκόταν στη θέση του οδηγού και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στον θώρακα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του λίγο μετά την άφιξη. Οι δύο γυναίκες, η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη, τραυματίστηκαν επίσης, με τη δεύτερη να παραμένει για πολλούς μήνες σε νοσηλεία λόγω των πολλαπλών κακώσεων.
Μετά το δυστύχημα άνοιξε μεγάλη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν ο Παντελίδης ήταν όντως ο οδηγός, καθώς η οικογένειά του αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή το πόρισμα της Τροχαίας. Παρ’ όλα αυτά, οι επίσημες πραγματογνωμοσύνες κατέληξαν ότι ο τραγουδιστής καθόταν στη θέση του οδηγού τη στιγμή της πρόσκρουσης.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα λίγο πριν από την πρόσκρουση. Το σημείο της λεωφόρου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς βρίσκεται λίγο πριν από στροφή, με αρκετά καταγεγραμμένα ατυχήματα στο παρελθόν. Η απότομη αλλαγή πορείας σε συνδυασμό με την ταχύτητα συνέβαλαν στη σφοδρότητα της σύγκρουσης.
Στο τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναφέρθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ.
