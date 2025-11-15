Η αποκάλυψη του Μαρτίκα για τον απατεώνα επιχειρηματία: Αυτός έστησε το παιχνίδι που έχασε 250.000 ο Παντελίδης το βράδυ που σκοτώθηκε

Μετά το δυστύχημα άνοιξε μεγάλη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν ο Παντελίδης ήταν όντως ο οδηγός, καθώς η οικογένειά του αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή το πόρισμα της Τροχαίας. Παρ’ όλα αυτά, οι επίσημες πραγματογνωμοσύνες κατέληξαν ότι ο τραγουδιστής καθόταν στη θέση του οδηγού τη στιγμή της πρόσκρουσης.Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα λίγο πριν από την πρόσκρουση. Το σημείο της λεωφόρου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς βρίσκεται λίγο πριν από στροφή, με αρκετά καταγεγραμμένα ατυχήματα στο παρελθόν. Η απότομη αλλαγή πορείας σε συνδυασμό με την ταχύτητα συνέβαλαν στη σφοδρότητα της σύγκρουσης.Στο τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναφέρθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ.