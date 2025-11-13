Συμπληρώνεται το παζλ των εμπλεκομένων για το μακελειό στα Βορίζια - Βρήκαν τον «βομβιστή», ψάχνουν τα όπλα

Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ήταν αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη - Οι αστυνομικοί εντόπισαν βίντεο που τον δείχνει να αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων