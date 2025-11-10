«Είπε μπάσταρδα τα παιδιά μου» - Η αδερφή της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια καταγγέλλει ότι η μητέρα του Καργάκη την έβρισε και την απείλησε
«Είπε μπάσταρδα τα παιδιά μου» - Η αδερφή της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια καταγγέλλει ότι η μητέρα του Καργάκη την έβρισε και την απείλησε
Τις χώρισαν αστυνομικοί - Στη φυλακή και οι δύο κατηγορούμενοι της οικογένειας Καργάκη - Με τους μισούς μαθητές άνοιξε σήμερα, μετά από 10 μέρες, το Δημοτικό Σχολείο του χωριού
Δεν λέει να κοπάσει η ένταση στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το διπλό φονικό που έγινε στο χωριό. Όπως κατήγγειλε η αδελφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, ενώ περπατούσε στον δρόμο της επιτέθηκε φραστικά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.
«Τη βλέπω μπροστά μου τη μαμά του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε μια σκούπα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα και μπάσταρδα τα παιδιά μου» είπε η ίδια μιλώντας στο Star. «Εγώ δεν της είπα ούτε μια λέξη. Της είπα “θα απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”» πρόσθεσε, με αστυνομικούς τελικά να επεμβαίνουν προκειμένου να χωρίσουν τις δύο γυναίκες.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Νωρίτερα, με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε το κομμάτι των απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, όπως και του 48χρονου συγγενή τους, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.
Η ολιγόλεπτη παραμονή των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας, δείχνει ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα.
Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής. Ο 48χρονος, πάλι, υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν. Με απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
Συνολικά ανέρχονται σε επτά πλέον οι προφυλακιστέοι – πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.
Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων άνοιξαν ξανά σήμερα — με φυσική παρουσία — μία εβδομάδα μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στο χωριό του Δήμου Φαιστού.
Με αφορμή την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση (Webex) με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία, απευθυνόμενη προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, εξέφρασε την προσωπική της στήριξη, αλλά και της Κυβέρνησης προς τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες των παιδιών.
Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ για να εντείνουμε τις προσπάθειες μας. Με τη συνδρομή εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές με στόχο την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ψυχικής υγείας και ευημερίας στο σχολείο».
Η ομάδα των 14 ατόμων, αποτελούμενη από παιδοψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, θα παραμείνει στα Βορίζια και στο Ζαρό έως το τέλος της εβδομάδας. Από την επόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου, θα επισκέπτεται τα σχολεία δύο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να παρέχει την απαραίτητη ψυχοκοινωνική υποστήριξη τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους, για την ομαλή επάνοδό τους στη σχολική καθημερινότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, από τους 40 μαθητές των Δημοτικών Σχολείων επέστρεψαν οι 20, ενώ στο Νηπιαγωγείο από τα 12 παιδιά, πήγαν στο σχολείο τα 3.
«Τη βλέπω μπροστά μου τη μαμά του θανόντα και μου επιτέθηκε λεκτικά. Κρατούσε μια σκούπα και ένα φαράσι. Με έλεγε βρώμα και μπάσταρδα τα παιδιά μου» είπε η ίδια μιλώντας στο Star. «Εγώ δεν της είπα ούτε μια λέξη. Της είπα “θα απαγορεύσεις να πάω στο σπίτι του παιδιού μου;”» πρόσθεσε, με αστυνομικούς τελικά να επεμβαίνουν προκειμένου να χωρίσουν τις δύο γυναίκες.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Νωρίτερα, με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε το κομμάτι των απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, όπως και του 48χρονου συγγενή τους, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.
Στη φυλακή και οι δύο κατηγορούμενοι της οικογένειας Καργάκη
Η ολιγόλεπτη παραμονή των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας, δείχνει ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα.
Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής. Ο 48χρονος, πάλι, υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν. Με απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
Συνολικά ανέρχονται σε επτά πλέον οι προφυλακιστέοι – πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.
Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Βοριζίων άνοιξαν ξανά σήμερα — με φυσική παρουσία — μία εβδομάδα μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στο χωριό του Δήμου Φαιστού.
Με τους μισούς μαθητές άνοιξε σήμερα, μετά από 10 μέρες, το Δημοτικό Σχολείο στα Βορίζια
Με αφορμή την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή σύνδεση (Webex) με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία, απευθυνόμενη προς τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, εξέφρασε την προσωπική της στήριξη, αλλά και της Κυβέρνησης προς τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες των παιδιών.
Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ για να εντείνουμε τις προσπάθειες μας. Με τη συνδρομή εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών εφαρμόζουμε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές με στόχο την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης της ψυχικής υγείας και ευημερίας στο σχολείο».
Η ομάδα των 14 ατόμων, αποτελούμενη από παιδοψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, θα παραμείνει στα Βορίζια και στο Ζαρό έως το τέλος της εβδομάδας. Από την επόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου, θα επισκέπτεται τα σχολεία δύο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να παρέχει την απαραίτητη ψυχοκοινωνική υποστήριξη τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους, για την ομαλή επάνοδό τους στη σχολική καθημερινότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα, από τους 40 μαθητές των Δημοτικών Σχολείων επέστρεψαν οι 20, ενώ στο Νηπιαγωγείο από τα 12 παιδιά, πήγαν στο σχολείο τα 3.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα