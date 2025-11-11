Η κρίσιμη κατάθεση μάρτυρα που δεν έχει συγγένεια με τις οικογένειες στα Βορίζια: Πώς περιέγραψε το αιματοκύλισμα

Ο μάρτυρας δεν είδε αν πυροβολούσαν μέσα από το μαύρο αγροτικό, αλλά εικάζει ότι σίγουρα έτσι έγινε. Αστυνομικοί πάντως ρώτησαν ξανά τον μάρτυρα αν αντιλήφθηκε να ρίπτονται πυροβολισμοί μέσα από το μαύρο αγροτικό αυτοκίνητο, δηλαδή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, με τον 65χρονο να απαντά επί λέξει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες:«Δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο έγινε καθώς προφανώς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και τα άτομα της ομάδας που ήταν πεζοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν η γυναίκα και ο άνδρας που τραυματίστηκαν, θεωρώ ότι δεν πυροβολιόντουσαν μεταξύ τους. Αυτοί όλοι πυροβολούσαν το μαύρο αμάξι και βάσει λογικής θεωρώ ότι και όποιος επέβαινε στο αμάξι αυτό, θα πυροβόλησε και αυτός εναντίον τους. Δεν αντιλήφθηκα εξάλλου άλλους εμπλεκόμενους. Είχε βέβαια κόσμο στα μπαλκόνια, από την αριστερή πλευρά όπως πήγαινα εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω αν αυτοί συμμετείχαν».