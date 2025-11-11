Η κρίσιμη κατάθεση μάρτυρα που δεν έχει συγγένεια με τις οικογένειες στα Βορίζια: Πώς περιέγραψε το αιματοκύλισμα
Τι είπε στους αστυνομικούς ο αυτόπτης μάρτυρας που περνούσε τυχαία από το σημείο - Έσκυψε για να γλιτώσει τις σφαίρες, είδε το όχημα του Καργάκη στον κεντρικό να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα
Τα όσα συνέβησαν στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.
Ο μάρτυρας δεν ανήκει στις εμπλεκόμενες οικογένειες και βρισκόταν στο νησί για έναν γάμο. Την ημέρα του περιστατικού αποφάσισε να πάει βόλτα με τη σύζυγό του και το τζιπ τους δέχτηκε σφαίρες με αποτέλεσμα να σκάσει το λάστιχο.
«Αν ήταν δέκα πόντους πιο πάνω, θα με είχε βρει στην κοιλιά και τώρα δεν θα μιλούσαμε εδώ» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Ο άνδρας έδωσε κατάθεση το απόγευμα του Σαββάτου όπου σκοτώθηκαν ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ ακόμα δεν είχαν γίνει ευρέως γνωστές κρίσιμες πτυχές.
Κατά συνέπεια έχουν ενδιαφέρον όσα εξιστορεί στους αστυνομικούς, σύμφωνα με όσα μετέφεραν στο cretalive.gr αξιόπιστες πηγές.
Διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, ερχόμενος από Λοχριά, ο 65χρονος μάρτυρας περιέγραψε ότι κοντά στην έξοδο του χωριού προς Ζαρό, στα 100-200 μέτρα από το Μνημείο, είδε μαζεμένα περί τα 15 άτομα, στη δεξιά μεριά του δρόμου.
Ταυτόχρονα είδε ένα αυτοκίνητο μαύρο γυαλιστερό αγροτικό, όπως περιγράφει, με σκούρα φιμέ τζάμια, να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα. Αναπόφευκτα ο ίδιος «έκοψε» ταχύτητα για να περάσει ο οδηγός του μαύρου αγροτικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος περιέγραψε ότι κατά τη στιγμή που το μαύρο αγροτικό έφθανε στο ύψος των συγκεντρωμένων, είδε όπλα να σηκώνονται προς το αυτοκίνητο από το πλήθος και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρους του οχήματος.
«Σίγουρα διέκρινα ένα Καλάσνικοφ, κυρίως από τον ήχο, το χαρακτηριστικό “κακάρισμα” που έκανε, ενώ συνολικά πρέπει να εμφανίστηκαν τέσσερα-πέντε όπλα, όπως πρόλαβα να δω, το ένα απ’ αυτά ήταν μακρύ, σαν καραμπίνα “χράπα-χρούπα”. Τα άλλα πρέπει να ήταν πιστόλια γιατί έπεφταν ριπές με λίγους πυροβολισμούς» φέρεται να είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα περιέγραψε ότι μέσα στο αγροτικό δεν φαίνονταν πόσα άτομα υπήρχαν αφού τα τζάμια ήταν φιμέ και κλειστά.
Ο 65χρονος στην κατάθεση του περιγράφει ότι με το που αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς, έγειρε το σώμα του στο ύψος του τιμονιού και ανέπτυξε ταχύτητα για να φύγει.
Ο μάρτυρας κατέθεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πως πριν σκύψει είδε μια γυναίκα που φορούσε ένα πολύχρωμο καφέ φόρεμα να πέφτει κάτω, ενώ δίπλα της ήταν ένας άνδρας γονυπετής που φαινόταν τραυματισμένος. Καταθέτει ακόμα ότι πριν η γυναίκα πέσει στο έδαφος, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για 2-3 λεπτά, σταμάτησαν για λίγο και μετά ακούστηκαν και πάλι πυροβολισμοί, σαν να συνεχιζόταν, όπως εκτιμά, το επεισόδιο.
Διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων, ερχόμενος από Λοχριά, ο 65χρονος μάρτυρας περιέγραψε ότι κοντά στην έξοδο του χωριού προς Ζαρό, στα 100-200 μέτρα από το Μνημείο, είδε μαζεμένα περί τα 15 άτομα, στη δεξιά μεριά του δρόμου.
«Σίγουρα διέκρινα Καλάσνικοφ»
Ταυτόχρονα είδε ένα αυτοκίνητο μαύρο γυαλιστερό αγροτικό, όπως περιγράφει, με σκούρα φιμέ τζάμια, να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα. Αναπόφευκτα ο ίδιος «έκοψε» ταχύτητα για να περάσει ο οδηγός του μαύρου αγροτικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος περιέγραψε ότι κατά τη στιγμή που το μαύρο αγροτικό έφθανε στο ύψος των συγκεντρωμένων, είδε όπλα να σηκώνονται προς το αυτοκίνητο από το πλήθος και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρους του οχήματος.
Ο 65χρονος στην κατάθεση του περιγράφει ότι με το που αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς, έγειρε το σώμα του στο ύψος του τιμονιού και ανέπτυξε ταχύτητα για να φύγει.
Ο μάρτυρας κατέθεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πως πριν σκύψει είδε μια γυναίκα που φορούσε ένα πολύχρωμο καφέ φόρεμα να πέφτει κάτω, ενώ δίπλα της ήταν ένας άνδρας γονυπετής που φαινόταν τραυματισμένος. Καταθέτει ακόμα ότι πριν η γυναίκα πέσει στο έδαφος, είχε υψώσει το χέρι της και έδειχνε κάτι στα απέναντι μπαλκόνια.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυροβολισμοί συνεχίζονταν για 2-3 λεπτά, σταμάτησαν για λίγο και μετά ακούστηκαν και πάλι πυροβολισμοί, σαν να συνεχιζόταν, όπως εκτιμά, το επεισόδιο.
Ο μάρτυρας δεν είδε αν πυροβολούσαν μέσα από το μαύρο αγροτικό, αλλά εικάζει ότι σίγουρα έτσι έγινε. Αστυνομικοί πάντως ρώτησαν ξανά τον μάρτυρα αν αντιλήφθηκε να ρίπτονται πυροβολισμοί μέσα από το μαύρο αγροτικό αυτοκίνητο, δηλαδή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, με τον 65χρονο να απαντά επί λέξει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες:
«Δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο έγινε καθώς προφανώς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και τα άτομα της ομάδας που ήταν πεζοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν η γυναίκα και ο άνδρας που τραυματίστηκαν, θεωρώ ότι δεν πυροβολιόντουσαν μεταξύ τους. Αυτοί όλοι πυροβολούσαν το μαύρο αμάξι και βάσει λογικής θεωρώ ότι και όποιος επέβαινε στο αμάξι αυτό, θα πυροβόλησε και αυτός εναντίον τους. Δεν αντιλήφθηκα εξάλλου άλλους εμπλεκόμενους. Είχε βέβαια κόσμο στα μπαλκόνια, από την αριστερή πλευρά όπως πήγαινα εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω αν αυτοί συμμετείχαν».
