Εκκενώθηκε συρμός του Μετρό στο Μοναστηράκι - Έβγαζε καπνούς
ΕΛΛΑΔΑ
Μοναστηράκι Μετρό Καπνός

Εκκενώθηκε συρμός του Μετρό στο Μοναστηράκι - Έβγαζε καπνούς

Οι επιβάτες κατευθύνθηκαν σε ασφαλές σημείο

Εκκενώθηκε συρμός του Μετρό στο Μοναστηράκι - Έβγαζε καπνούς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συρμός του μετρό ακινητοποιήθηκε στο Μοναστηράκι γιατί έβγαζε καπνούς.

Οι επιβάτες κατευθύνθηκαν σε ασφαλές σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καπνοί δεν οφείλονταν σε πυρκαγιά. 

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή

Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης