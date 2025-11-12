Ψάχνουμε εργάτες σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία...

Επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά πια μόνο την εξασφάλιση πόρων και τεχνικών λύσεων αλλά την επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποδομών – από επεκτάσεις μετρό έως βελτιώσεις οδικών αξόνων – δεν υπάρχουν «όσοι εργάτες απαιτούνται για να προχωρούν πολλά έργα παράλληλα». Η στελέχωση των εργοταξίων αποτελεί πλέον σημαντικό περιορισμό στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων.

Η κατάσταση όπως παρουσιάζεται είναι η εξής: η χώρα έχει σχεδιάσει και εν μέρει υλοποιεί πολλαπλά έργα υποδομών ταυτόχρονα, ωστόσο η έλλειψη του κατάλληλου εργατικού δυναμικού απειλεί να επιβραδύνει ή να καθυστερήσει την υλοποίηση των έργων. Ο υπουργός ανέφερε συγκεκριμένα ότι τα εργοτάξια χρειάζονται ανθρώπους, και προς το παρόν δεν καλύπτεται η ζήτηση. Τα παραδείγματα που ανέφερε: η διαμόρφωση δύο εισόδων για την Αθηνών-Λαμίας από την Αττική Οδός, κόμβοι σε Σκαραμαγκά, Σχιστό και Ναυπηγεία, η απομάκρυνση βαρέων οχημάτων από τον Κηφισό και έργα στο μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.