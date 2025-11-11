Ταυτοποιήθηκαν οδηγοί μοτοσικλετών που έκαναν κόντρες στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου-Χαλκίδας
Ταυτοποιήθηκαν οδηγοί μοτοσικλετών που έκαναν κόντρες στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου-Χαλκίδας
Έκλεισαν τη γέφυρα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράνομους αγώνες, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στο σημείο.
Στην ταυτοποίηση τεσσάρων ατόμων, για τους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στο 11ο χιλιόμετρο της Νέας Εθνικής Οδού Σχηματαρίου – Χαλκίδας, προχώρησαν οι Αρχές.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά από συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν τέσσερα άτομα για συμμετοχή στο περιστατικό, το οποίο αφορούσε συγκέντρωση ατόμων και οχημάτων με σκοπό τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο Έλληνες, οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετείχαν, ως οδηγοί δίκυκλων μοτοσικλετών, σε αυτοσχέδιο αγώνα, καθώς και ακόμα δύο άνδρες, οι οποίοι συμμετείχαν ως θεατές.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία - κατά περίπτωση - για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Χαλκίδα, όταν νεαροί οδηγοί μοτοσικλετών έκλεισαν τη γέφυρα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράνομες κόντρες, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στο σημείο.
Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων συμμετεχόντων στο εν λόγω περιστατικό, ενώ με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.
