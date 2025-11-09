Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Έκλεισαν την εθνική οδό Χαλκίδας - Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες
Έκλεισαν την εθνική οδό Χαλκίδας - Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες
Περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στην εθνική οδό και αφού έγιναν οι κόντρες άνοιξαν τον δρόμο
Ένα απίστευτο συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην εθνική οδό Χαλκίδος – Σχηματαρίου αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι.
Όπως μεταδίδει το evima.gr, επικαλούμενο οδηγό που βρέθηκε στην περιοχή και ακινητοποιήθηκε με το όχημά του, ο δρόμος έκλεισε για λίγη ώρα αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι καθώς ήταν συγκεντρωμένα περίπου 200 άτομα με αυτοκίνητα και ο λόγος ήταν για να κάνουν κόντρες!
Τα άτομα που ήταν συγκεντρωμένα αφού πραγματοποίησαν τις κόντρες όπως κατήγγειλε στο evima.gr ο οδηγός, άνοιξαν το δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.
Πηγή: evima.gr
