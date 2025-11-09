Έκλεισαν την εθνική οδό Χαλκίδας - Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες
ΕΛΛΑΔΑ

Περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στην εθνική οδό και αφού έγιναν οι κόντρες άνοιξαν τον δρόμο

Ένα απίστευτο συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην εθνική οδό Χαλκίδος – Σχηματαρίου αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, επικαλούμενο οδηγό που βρέθηκε στην περιοχή και ακινητοποιήθηκε με το όχημά του, ο δρόμος έκλεισε για λίγη ώρα αμέσως μετά την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας στο ρεύμα προς Σχηματάρι καθώς ήταν συγκεντρωμένα περίπου 200 άτομα με αυτοκίνητα και ο λόγος ήταν για να κάνουν κόντρες!

Τα άτομα που ήταν συγκεντρωμένα αφού πραγματοποίησαν τις κόντρες όπως κατήγγειλε στο evima.gr  ο οδηγός, άνοιξαν το δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.

Δείτε εικόνες

Πηγή: evima.gr

