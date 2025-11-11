Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη υπάλληλος εταιρείας επειδή βιντεοσκοπούσε παράνομα πελάτισσα στην τουαλέτα
Ο 21χρονος υπάλληλος έγινε αντιληπτός από την 68χρονη παθούσα που τον κατήγγειλε
Υπάλληλος σε εταιρεία συνελήφθη, στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα, μία πελάτισσα όταν αυτή πήγε στην τουαλέτα της επιχείρησης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 21 ετών υπάλληλος έγινε αντιληπτός από την 68χρονη παθούσα που τον κατήγγειλε.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για παράνομη βιντεοσκόπηση.
