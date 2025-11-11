Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό
Κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης 11/11 στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου αυτή την ώρα, στο ύψος του Ασπρόπυργου.
Ειδικότερα, η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη καθυστέρηση, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί σύγκρουση ΙΧ στην περιοχή. Από το συμβάν καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Κίνηση παρατηρείται και στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά.
Συμφόρηση από πολύ νωρίς παρατηρείται στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ και στους υπόλοιπους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου η κίνηση όσο περνά η ώρα αυξάνεται.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Κηφισίας και Μεσογείων κατά τόπους παρουσιάζουν σημάδια συμφόρησης, ενώ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.
Στην Αττική Οδό αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης μέχρι το δαχτυλίδι στην διασταύρωση με την Κηφισίας.
Κηφισίας και Μεσογείων κατά τόπους παρουσιάζουν σημάδια συμφόρησης, ενώ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.
Στην Αττική Οδό αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης μέχρι το δαχτυλίδι στην διασταύρωση με την Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 11, 2025
άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 20'-25' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/PCt74Hs6hL
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
