Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης 11/11 στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου αυτή την ώρα, στο ύψος του Ασπρόπυργου.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη καθυστέρηση, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί σύγκρουση ΙΧ στην περιοχή. Από το συμβάν καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό


Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Κίνηση παρατηρείται και στους δρόμους από και προς το λιμάνι του Πειραιά.

Συμφόρηση από πολύ νωρίς παρατηρείται στην λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ και στους υπόλοιπους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου η κίνηση όσο περνά η ώρα αυξάνεται.


Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κηφισίας και Μεσογείων κατά τόπους παρουσιάζουν σημάδια συμφόρησης, ενώ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Στην Αττική Οδό αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης μέχρι το δαχτυλίδι στην διασταύρωση με την Κηφισίας.

