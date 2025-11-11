Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Νέα Ερυθραία: Τρόμος για ιδιοκτήτρια περιπτέρου - Ληστής την έπιασε από τον λαιμό για να πάρει 300 ευρώ, δείτε βίντεο
Νέα Ερυθραία: Τρόμος για ιδιοκτήτρια περιπτέρου - Ληστής την έπιασε από τον λαιμό για να πάρει 300 ευρώ, δείτε βίντεο
Μάλλον ανήλικος ο δράστης - Κατά πληροφορίες έχει και στο παρελθόν διαπράξει και άλλες εγκληματικές ενέργειες
Στιγμές τρόμου έζησε μια ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Νέα Ερυθραία όταν ένας ληστής - μάλλον ανήλικος - της επιτέθηκε για να αρπάξει τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας του περιπτέρου στη Χαριλάου Τρικούπη έχει καταγραφεί η στιγμή που ο νεαρός ληστής πλησιάζει από πίσω την ανυποψίαστη γυναίκα και την αρπάζει από τον λαιμό.
Όπως φαίνεται, μάλιστα, στα πλάνα, ο ληστής έσφιγγε για αρκετά δευτερόλεπτα τον λαιμό της γυναίκας μέχρι τελικά να τη ρίξει κάτω και να την ακινητοποιήσει.
Αφού εξουδετέρωσε τη γυναίκα, ο νεαρός άνοιξε την ταμειακή μηχανή και πήρε περίπου 300 ευρώ πριν να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται μάλλον για έναν ανήλικο που είναι γνωστός στις αρχές καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί και σε άλλες εγκληματικές πράξεις.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας του περιπτέρου στη Χαριλάου Τρικούπη έχει καταγραφεί η στιγμή που ο νεαρός ληστής πλησιάζει από πίσω την ανυποψίαστη γυναίκα και την αρπάζει από τον λαιμό.
Όπως φαίνεται, μάλιστα, στα πλάνα, ο ληστής έσφιγγε για αρκετά δευτερόλεπτα τον λαιμό της γυναίκας μέχρι τελικά να τη ρίξει κάτω και να την ακινητοποιήσει.
Αφού εξουδετέρωσε τη γυναίκα, ο νεαρός άνοιξε την ταμειακή μηχανή και πήρε περίπου 300 ευρώ πριν να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται μάλλον για έναν ανήλικο που είναι γνωστός στις αρχές καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί και σε άλλες εγκληματικές πράξεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τρίκαλα: 55χρονος είναι εγκλωβισμένος σε έρημο ορεινό χωριό - «Είμαι απελπισμένος και σε απόγνωση»
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τρίκαλα: 55χρονος είναι εγκλωβισμένος σε έρημο ορεινό χωριό - «Είμαι απελπισμένος και σε απόγνωση»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα