Συνελήφθη άνδρας που απείλησε πυροσβέστες με μαχαίρι - Πυρπόλησε το αυτοκίνητό του

Ο συλληφθείς φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Αβώρανης στην Αιτωλοακαρνανία.

Όπως αναφέρει το agrioniopress.gr, αρχικά κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες φθάνοντας στο σημείο, σε αυλή κατοικίας βρέθηκαν να απειλούνται από άνδρα που κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που είχε πυρπολήσει το όχημά του, παρεμποδίζοντας το έργο της κατάσβεσης. Ως εκ τούτου, κλήθηκε στο σημείο και η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρωτικά, με το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής να ενεργεί την σχετική προανάκριση.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές. 

