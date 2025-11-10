Βορίζια: Στη φυλακή και οι δύο κατηγορούμενοι της οικογένειας Καργάκη
Βορίζια: Στη φυλακή και οι δύο κατηγορούμενοι της οικογένειας Καργάκη
Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη
Με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε το κομμάτι των απολογιών του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο μακελειό στα Βορίζια, όπως του 48χρονου συγγενή τους, ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.
Η ολιγόλεπτη παραμονή των δύο κατηγορουμένων στο γραφείο της Ανακρίτριας, δείχνει ότι δεν επεκτάθηκαν σε λεπτομέρειες ως προς την εξιστόρηση των γεγονότων και ιδιαίτερα ο 43χρoνος γαμπρός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό υλικό φέρεται ως το άτομο που κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε την επίμαχη μέρα.
Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής. Ο 48χρονος, πάλι, υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι, ούτε κρατούσε όπλο, ούτε πυροβολούσε κατά συνέπεια και ούτε καμία εμπλοκή είχε στο συμβάν.
Με απόφαση Εισαγγελέα και Ανακρίτριας τόσο ο 43χρονος, όσο και ο 48χρονος κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.
