Βορίζια: Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο της οικογένειας Καργάκη στο βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ
ΕΛΛΑΔΑ
Βορίζια Φανούρης Καργάκης Ηράκλειο Ανθρωποκτονία

Βορίζια: Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο της οικογένειας Καργάκη στο βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ

Και οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού

Βορίζια: Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο της οικογένειας Καργάκη στο βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ
Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας ο 43χρονος γαμπρός και ο 48χρονος, μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη καθώς φέρονται να απεικονίζονται στο βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ το μοιραίο Σάββατο στα Βορίζια.

Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι οι απολογίες θα γίνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας, ωστόσο στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά τους - και μάλιστα από την πίσω είσοδο - στα Δικαστήρια Ηρακλείου.

Στα Δικαστήρια ο 43χρονος και ο 48χρονος της οικογένειας Καργάκη


Και οι δύο αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού


Ειδήσεις σήμερα:

Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω

Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης