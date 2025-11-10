Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Βορίζια: Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οι δύο της οικογένειας Καργάκη στο βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ
Και οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού
Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας ο 43χρονος γαμπρός και ο 48χρονος, μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη καθώς φέρονται να απεικονίζονται στο βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ το μοιραίο Σάββατο στα Βορίζια.
Και οι δύο αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού
