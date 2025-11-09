Για ασέλγεια ανηλίκων κατηγορείται ο 58χρονος λιμενικός στον Βόλο - Την Τρίτη η απολογία του
Ο 58χρονος φέρεται να έδινε χρήματα σε δύο αγοράκια Ρομά
Στα δικαστήρια του Βόλου οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής ο 58χρονος λιμενικός που συνελήφθη από στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ καθώς φέρεται να ασελγούσε σε ανήλικους έναντι αμοιβής
Ο 58χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω λιμενικός εμφανιζόταν να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους δίνει χρήματα προκειμένου να υποκύψουν στις αρρωστημένες ορέξεις του για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών.
Τοπικά μέσα του Βόλου μεταδίδουν ότι τα ανήλικα αγόρια οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις από τις οποίες δεν διαπιστώθηκε βιασμός, όμως από τις περιγραφές τους πληροφορίες αναφέρουν ότι επιβεβαιώνονται ασελγείς πράξεις.
Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είναι πατέρας δύο παιδιών και υπηρετεί στο λιμεναρχείο Βόλου τα τελευταία οκτώ χρόνια.
Κατά πληροφορίες, τέλος, όταν συνελήφθη αρχικώς φέρεται να δήλωνε άγνοια , όμως στην πορεία ζητούσε να μην το μάθει η οικογένειά του.
