Αχαΐα: Δύο 15χρονοι πούλησαν κάνναβη στον 13χρονο που κατέρρευσε μετά από την χρήση μέσα σε σχολείο - Στο αυτόφωρο και οι γονείς
Ο 13χρονος είχε μεταφερθεί με σπασμούς στο νοσοκομείο του Ρίου και παραμένει νοσηλευόμενος σε σταθερή κατάσταση - Έναντι 15 ευρώ είχε αγοράσει τα ναρκωτικά
Ένα παιδί 13 ετών στην Κάτω Αχαΐα αγόρασε ναρκωτικά από δύο 15χρονους και λίγο αργότερα κατέρρευσε μέσα στο σχολείο του, έχοντας κάνει πρώτα χρήση.
Οι τρεις μαθητές Γυμνασίου συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορούμενων για την παραμέληση της εποπτείας τους.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από ενημέρωση της διευθύντριας και εκπαιδευτικών, χθες το μεσημέρι, ένας 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονους σπασμούς και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της Κάτω Αχαΐας.
Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.
Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο 15χρονους κατηγορούμενους, ενώ σε έρευνες, που διενεργήθηκαν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Συνελήφθησαν επίσης και πέντε γονείς των ανήλικων που κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ, συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης των ναρκωτικών, αλλά και η ύπαρξη τυχόν άλλων μαθητών του Γυμνασίου, που κάνουν χρήση ναρκωτικών.
