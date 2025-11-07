Ανέβηκαν οι τόνοι στη δίκη των ελεγκτών Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση «717» - Διεκόπη για τις 3 Μαρτίου 2026
Ανέβηκαν οι τόνοι στη δίκη των ελεγκτών Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση «717» - Διεκόπη για τις 3 Μαρτίου 2026
Συγγενής θύματος της τραγωδίας αντέδρασε με οργή σε τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων - Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης, προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο
Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε η δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι δικάζονται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος από κοινού, αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης «717» της ΕΡΓΟΣΕ.
Αρχικά η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να αποβληθούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη από την υποστήριξη της κατηγορίας, αναφέροντας στη σχετική τοποθέτησή της στο δικαστήριο πως το αδίκημα που εξετάζεται στη συγκεκριμένη υπόθεση φορά την παράβαση καθήκοντος, όχι το δυστύχημα αυτό καθαυτό. Ωστόσο, το δικαστήριο με απόφασή του δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και έκανε δεκτή την παράσταση στη δίκη των συγγενών των θυμάτων προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 3 Μαρτίου 2026, προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο.
Νωρίτερα, οι τόνοι στο δικαστήριο ανέβηκαν όταν συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη αντέδρασε με οργή σε τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων, φωνάζοντας «ντροπή σας». Η έδρα ζήτησε από το συγκεκριμένο πρόσωπο να βγει από την αίθουσα. Πράγματι, ο άνδρας κατευθύνθηκε εκτός αίθουσας με τον Αντώνη Ψαρόπουλο να τον ακολουθεί και να αντιδρά και εκείνος.
Στη συνέχεια η δίκη διεκόπη, προκειμένου μετά και την απορριπτική εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα υποστήριξης της κατηγορίας, το οποίο εν τέλει δεν έκανε δεκτό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Αντώνης Ψαρόπουλος επανήλθε στην αίθουσα και απευθυνόμενος προς τον συνήγορο των κατηγορουμένων, του είπε σε έντονο ύφος: «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Βορίδης παρουσίασε έγγραφα για τα πεπραγμένα του Βάρρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Έκανε όσα με κατηγορεί» είπε στην εξεταστική
Από αύριο ξεκινάει η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά: Δείτε τις 25 περιοχές - Προσλαμβάνονται και 50 διαμεσολαβητές
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από αύριο - Οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία
Αρχικά η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να αποβληθούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη από την υποστήριξη της κατηγορίας, αναφέροντας στη σχετική τοποθέτησή της στο δικαστήριο πως το αδίκημα που εξετάζεται στη συγκεκριμένη υπόθεση φορά την παράβαση καθήκοντος, όχι το δυστύχημα αυτό καθαυτό. Ωστόσο, το δικαστήριο με απόφασή του δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και έκανε δεκτή την παράσταση στη δίκη των συγγενών των θυμάτων προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 3 Μαρτίου 2026, προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο.
Νωρίτερα, οι τόνοι στο δικαστήριο ανέβηκαν όταν συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη αντέδρασε με οργή σε τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων, φωνάζοντας «ντροπή σας». Η έδρα ζήτησε από το συγκεκριμένο πρόσωπο να βγει από την αίθουσα. Πράγματι, ο άνδρας κατευθύνθηκε εκτός αίθουσας με τον Αντώνη Ψαρόπουλο να τον ακολουθεί και να αντιδρά και εκείνος.
Στη συνέχεια η δίκη διεκόπη, προκειμένου μετά και την απορριπτική εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα υποστήριξης της κατηγορίας, το οποίο εν τέλει δεν έκανε δεκτό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Αντώνης Ψαρόπουλος επανήλθε στην αίθουσα και απευθυνόμενος προς τον συνήγορο των κατηγορουμένων, του είπε σε έντονο ύφος: «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Βορίδης παρουσίασε έγγραφα για τα πεπραγμένα του Βάρρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Έκανε όσα με κατηγορεί» είπε στην εξεταστική
Από αύριο ξεκινάει η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά: Δείτε τις 25 περιοχές - Προσλαμβάνονται και 50 διαμεσολαβητές
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από αύριο - Οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα