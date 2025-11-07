Ανέβηκαν οι τόνοι στη δίκη των ελεγκτών Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση «717» - Διεκόπη για τις 3 Μαρτίου 2026

Συγγενής θύματος της τραγωδίας αντέδρασε με οργή σε τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων - Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης, προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο